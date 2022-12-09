Günlük burç yorumları (9 Aralık 2022)

KOÇ

Aile üyeleriyle birarada olma istekliliğiniz artabilir, evcimen bir yapıya bürünebilirsiniz. Sevdiklerinize duyduğunuz hassasiyet, alınganlıklara sebebiyet verebilir.

BOĞA

İletişim alanında yenilikler olabilir, bilgi alışverişinde artış yaşanması mümkün. Kısa süreli geziler ile fiziksel anlamda da hareketli olabilirsiniz.

İKİZLER

Birikim yapabilir, mevcut birikimlerinizi yatırıma çevirmek gibi parasal konularla ilgilenebilirsiniz. Düşünceleriniz diğer kişilerden kolayca etkilenebilir.

YENGEÇ

Duygu ve dürtülerinizin yönlendirmesiyle karar alabilirsiniz. Potansiyellerinizi ortaya koyarken çaba saf etmeniz gerekebilir.

ASLAN

Kendi yararınızı düşünmeden hareket etmeyin derim. Hassasiyet ve özen gösterdiğiniz konularda gelişmeler olabilir.

BAŞAK

Sevecen ve korumacı bir yapı hissedebilirsiniz. Olası sorunlara karşı tedbirli hareket etmekten keyif almanız mümkün.

TERAZİ

İş hayatında bağlayıcı ilişkiler gündeminizde yer alabilir, bir grubu ilgilendiren ortak problemlerin çözümü/yol arayışı söz konusu olabilir.

AKREP

Fanatizm içeren düşüncelerinizin ön plana çıkmasıyla çeşitli fikirsel tartışmalar söz konusu olabilir. Bilmeye ve öğrenmeye dair merakınızı arttıracak gelişmeler yaşanabilir.

YAY

Sevdiklerinizin desteği ile birtakım korkularınızla yüzleşerek farkındalık yaşamanız olası. Geride bırakmanız gerekenler önünüze çıkabilir.

OĞLAK

Aynı hayatı paylaştığınız insanlara gösterdiğiniz empati ve anlayış artabilir, iyi niyetinizin suistimal edilmediğinden emin olarak hareket etmenizde fayda var.

KOVA

Vizyon ile misyonu bir tutma çabası içinde olabilirsiniz, gerçeğe odaklanmanızda fayda var. Sağlığınızla ilgili gündemler oluşabilir.

BALIK

İlgi ve emek gerektiren keyif aldığınız işlere vakit ayırabilirsiniz. Aşk hayatının nabzında ani iniş çıkışlara dikkat.