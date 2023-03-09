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Günlük burç yorumları (9 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (9 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (9 Mart 2023)

KOÇ

Bir arkadaşınızı veya akrabanızı görmek, ondan özellikle ekonomik anlamda bilgi almak için kısa bir görüşme yapmanız olası.  

 

BOĞA

Ani parlamalarınız, çıkışlarınız, kendinizi baskılanmış hissettiğiniz zamanlar olabilir. Sakin olmaya gayret etmenizde fayda var. 

 

İKİZLER

İç sesinizi daha olumlu konuşturabilmeyi de başarırsanız keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Karamsar oturmayın öyle. Gülümsemeye bakın.  

 

YENGEÇ

Sağlık konularında ve günlük koşturmanızda her şey çok üstünüze geliyormuş gibi olabilir. Varsa kontrolleriniz yaptırmaya gayret edin.  

 

ASLAN

Bugün için şehir dışında bir tatil ayarlayabilirsiniz. Kendinizi uzun süredir yorgun hissediyor olmanız çok doğal. Dinlenmeye bakın.  

 

BAŞAK

Bugün artık kolları sıvayıp işe başlamanın tam zamanı. Kendinizi bir anda yormadan sakin sakin girişin yapmanız gereken işlere. 

 

TERAZİ

Ailenizin bazı üyelerinde sağlığı ile ilgili önemsizde olsa sizi üzebilecek haberler alabilirsiniz. Çocuklara karşı daha olumlu davranmaya bakın.  

 

AKREP

Bugün sağlığınıza özen göstermek isteyeceğiniz harika bir gün demedi demeyin, eğer imkanınız varsa bol bol yürüyüş yapın mesela, iyi gelir.  

 

YAY

Kendinize konsantre olmaya çalışmalı ve enerjinizi manasız insanlar uğruna boşuna harcamaktan kaçınmalısınız. Değerinizi bilin. 

 

OĞLAK

Gayet keyifli bir gün içinde olmanız olası, ama kendinizi dönüp dönüp eleştirmeniz de mümkün. Bu eleştiriyi yaparken yıkıcı olmamaya gayret edin. 

 

KOVA

Bu dönemde riskli varlık yatırımlarından kaçınmalısınız. Paranızın kıymetini siz bilmezseniz başka kim bile bilir? Cüzdanı unutun bu aralar.  

 

BALIK

Bugün özellikle uzun süreli ilişkiler konusunda kafanız biraz karışmış olması mümkün ama merak etmeyin her şeyin bir yolu yordamı bulunur. 

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