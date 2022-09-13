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Günlük burç yorumları: Ay, Boğa burcuna geçti (13 Eylül 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 13 Eylül 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları: Ay, Boğa burcuna geçti (13 Eylül 2022)

Ay, Boğa burcuna geçti. Maddi konuların önemi artabilir, kendinizi garantiye almak isteyebilirsiniz.       

KOÇ

Uçlarda tepki gösterebilirsiniz, duygu yoğunluğu taşkınlığa sebep olabilir. Bazı şeyleri gözünüzde büyütmemenizde fayda var.

BOĞA

Sessiz sedasız planlar yapmanız söz konusu. Kimseye söylemeden büyüttüğünüz fikirleriniz olabilir.

İKİZLER

Kendinizi öne çıkarırken göze batabilirsiniz, dengeli olmaya çalışmakta fayda var özellikle topluluklarda.

YENGEÇ

Mesleki hayatınızdaki etkinliğinizi arttıracak gelişmeler yaşanabilir, sürdürdüğünüz mücadelede şans sizden yana.

ASLAN

Fanatik fikirler ve tutumlar söz konusu olabilir, yüzeysel kaldığınız alanlarda ilerleme kaydetmeniz mümkün.

BAŞAK

Benim deme içgüdünüz baskın olabilir, sahiplenme isteğiniz çeşitli anlaşmazlıklara yol açabilir.

TERAZİ

Problemlere takılı kalmadan akışta hareket edebilir, aynı akıcılığı da karşınızdakinden talep edebilirsiniz. Anlayışa ihtiyacınız olabilir.

AKREP

Kafanızdaki fikirleri gerçekleştirmek veya başlangıçta bulunmak sorumluluktan ziyade zorunluluk halini alabilir, aktif olmak isteyebilirsiniz.

YAY

Finansal spekülasyonlar ilginizi çekebilir, keyif aldığınız faaliyetlere vakit ayırabilirsiniz.

OĞLAK

Çocuklarla haşır neşir olmak isteyebilirsiniz. Annenizden veya hayatınızdaki kadın figürlerinden alacağınız tavsiyelere ihtiyacınız olabilir.

KOVA

Ticari girişimler için uğraşabilir, yakın çevrenizden yardım ve destek alabilirsiniz.

BALIK

Gelir gider arasındaki dengesizliği çözmeye odaklanabilir, mali konularla ilgilenebilirsiniz.

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