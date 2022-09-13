Günlük burç yorumları: Ay, Boğa burcuna geçti (13 Eylül 2022)

Ay, Boğa burcuna geçti. Maddi konuların önemi artabilir, kendinizi garantiye almak isteyebilirsiniz.
KOÇ
Uçlarda tepki gösterebilirsiniz, duygu yoğunluğu taşkınlığa sebep olabilir. Bazı şeyleri gözünüzde büyütmemenizde fayda var.
BOĞA
Sessiz sedasız planlar yapmanız söz konusu. Kimseye söylemeden büyüttüğünüz fikirleriniz olabilir.
İKİZLER
Kendinizi öne çıkarırken göze batabilirsiniz, dengeli olmaya çalışmakta fayda var özellikle topluluklarda.
YENGEÇ
Mesleki hayatınızdaki etkinliğinizi arttıracak gelişmeler yaşanabilir, sürdürdüğünüz mücadelede şans sizden yana.
ASLAN
Fanatik fikirler ve tutumlar söz konusu olabilir, yüzeysel kaldığınız alanlarda ilerleme kaydetmeniz mümkün.
BAŞAK
Benim deme içgüdünüz baskın olabilir, sahiplenme isteğiniz çeşitli anlaşmazlıklara yol açabilir.
TERAZİ
Problemlere takılı kalmadan akışta hareket edebilir, aynı akıcılığı da karşınızdakinden talep edebilirsiniz. Anlayışa ihtiyacınız olabilir.
AKREP
Kafanızdaki fikirleri gerçekleştirmek veya başlangıçta bulunmak sorumluluktan ziyade zorunluluk halini alabilir, aktif olmak isteyebilirsiniz.
YAY
Finansal spekülasyonlar ilginizi çekebilir, keyif aldığınız faaliyetlere vakit ayırabilirsiniz.
OĞLAK
Çocuklarla haşır neşir olmak isteyebilirsiniz. Annenizden veya hayatınızdaki kadın figürlerinden alacağınız tavsiyelere ihtiyacınız olabilir.
KOVA
Ticari girişimler için uğraşabilir, yakın çevrenizden yardım ve destek alabilirsiniz.
BALIK
Gelir gider arasındaki dengesizliği çözmeye odaklanabilir, mali konularla ilgilenebilirsiniz.
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