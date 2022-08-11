Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Oğlak ve Oğlak Yükselenler;

Sevgili Oğlak, bugün odağında finansal konular var. Para akışın ve kaynaklarınla ilgili gündemlerin olabilir. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun, zaman zaman stres ve gerginlik yaratabilir. Gün genelinde ise ikili ilişkilerinle alakalı bir tamamlanma, sonuç alma durumu ya da belki biraz pürüz yaşama olasılığın yüksek görünüyor. Sevgiyle kal.

Sevgili Kova ve Kova Yükselenler;

Sevgili Kova, bugün öğle saatlerinde kardeşlerinden veya yakın çevrenden güzel haberler alabilirsin ya da seyahat planlayabilirsin. Anlaşma ve sözleşmeler açısından şanslı bir zaman dilimi olacaktır. Gün genelinde ise işle alakalı ya da birlikte çalıştığın insanlarla alakalı bir konuda sonuca ulaşabilirsin. Bir tamamlanma ya da sonuçlanma, bitiş yaşayabilirsin. Bir ilişkinle alakalı karar aşaması da olabilir. Sevgiyle kal.

Sevgili Balık ve Balık Yükselenler;

Sevgili Balık, bugün biraz içe kapanık olabilirsin, yalnız kalma ihtiyacın artabilir. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun, stres ve gerginlik yaratabilir doğru yönetilmezse. Öğle saatleri, finansal konularla alakalı şanslı etkiler alıyorsun. Gün genelinde ise aşk hayatında, partnerinle, ilişkinle ilgili biraz pürüz yaşaman olası görünüyor. Hemen endişelenme, aşk hayatınla ilgili bir sonuçlanma yaşayabilirsin. Eğer askıda, havada kalmış durumlar varsa netleştirip kapatabilirsin. Sevgiyle kal.