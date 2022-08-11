Günlük Burç Yorumuna Göre 11 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç ve Koç Yükselenler;
Sevgili Koç, bugün gündeminde sosyal çevren ve arkadaş grupların yer alıyor. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun. Doğru yönetilmezse zaman zaman stres ve gerginlik yaratabilir. Öğle saatlerinde dostlarından ve sosyal çevrenden bir takım destekler, faydalar görebilirsin. Venüs’ün, gün genelinde son derecelerde olması, aile içinde bir takım konuların artık çözüme kavuşup kapanmasını, sonuçlanmasını getirebilir. Öte yandan mide, beslenme, sindirim sistemi ve duygusal güvenlik ihtiyacımızla ilgili bazı pürüzler olabilir gün genelinde. Yediklerine içtiklerine biraz dikkat edersen iyi olur. Sevgiyle kal.
Sevgili Boğa ve Boğa Yükselenler;
Sevgili Boğa, bugün senin gündeminde iş ve kariyer konuları yer alıyor. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun. Doğru yönetilmezse zaman zaman stres ve gerginlik yaratabilir. Öğle saatleri daha iyimser, şanslı etkiler var. İşle ilgili bir takım fırsatlar gelişebilir. Gün genelinde, yakın çevre, kardeşler ve dostlarınla ilişkinde bazı tamamlanmalar, sonuçlanmalar yaşayabilirsin. Sevgiyle kal.
Sevgili İkizler ve İkizler Yükselenler;
Sevgili İkizler, bugün gündeminde yurtdışı, seyahat, medya-yayıncılık, hukuksal ve akademik konular yer alıyor. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun. Eğer doğru yönetilmezse zaman zaman stres ve gerginlik yaratabilir. Öğle saatleri sosyal çevrenden destek görebilirsin, arkadaş gruplarınla tatil planlayabilirsin. Bugün, gün genelinde finansal konularla alakalı bazı pürüzler olabilir, riskli yatırımlar için ya da finansal başvurular için uygun bir gün değil. Lakin beklemede bir durumun var ise bir sonuç alabilirsin. Sevgiyle kal.
Sevgili Yengeç ve Yengeç Yükselenler;
Sevgili Yengeç, bugün gündeminde finansal konular, sağlık konuları, yatırım, borçlar ve bankalar var. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun, zaman zaman stres ve gerginlik yaratabilir doğru yönetilmezse. Öğle saatleri iş ve kariyerle alakalı bir destek görebilirsiniz veya iş yerinizden beklediğiniz bir para varsa alabilirsiniz. Bugün, gün genelinde, ilişkilerle alakalı bir tamamlanma, sonuç alma yaşanabilir. Ayrıca bugün estetik, bakım, güzellik işleri için uygun bir gün değil, pişman olacağın durumlar yaşanabilir. Sevgiyle kal.
Sevgili Aslan ve Aslan Yükselenler;
Sevgili Aslan, bugün gündeminde ikili ilişkiler ve ortaklıklar var. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun, zaman zaman stres ve gerginlik yaratabilir. Öğle saatleri, uzaklardaki birilerinden haber alabilirsin ya da seyahat organizasyonu yapabilirsin. Gün genelinde ise, kendi iç dünyanda, ilişkilerle alakalı bir şeyleri bitirdiğini, sonlandırdığını hissedebilirsin. Bir kişi veya bir ilişkiyle alakalı, ya da ilişkilerdeki davranış kalıplarınla alakalı bir şeyleri netleştirip sonuca bağlayacaksın. Sevgiyle kal.
Sevgili Başak ve Başak Yükselenler;
Sevgili Başak, bugün gündeminde iş ve sağlık konuların yer alıyor. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun, zaman zaman stres ve gerginlik ile karşı karşıya kalabilirsin. Öğle saatleri bankalar, alacak verecek konuları ile ilgili şanslı etkiler var. İş için kredi çekilebilir ya da bir yerden para gelebilir. Gün genelinde aşk, arkadaşlık ve sosyal ilişkilerle alakalı bir takım kapanışlar yaşanabilir. Bazı sorunlara son noktayı koyabilirsin ya da bir sonuç alabilirsin. Sevgiyle kal.
Sevgili Terazi ve Terazi Yükselenler;
Sevgili Terazi, bugün senin gündeminde aşk, ilişkiler ve çocukların var. Öğle saatleri, ikili ilişkilerden yana şanslı etkiler devrede olacak. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun. Eğer doğru yönetilmezse zaman zaman stres ve gerginlik yaşayabilirsin. Günün genelinde ise, iş, kariyer, para ve ilişkilerle alakalı bir kapanış ve sonuç alma yaşanabilir. Sevgiyle kal.
Sevgili Akrep ve Akrep Yükselenler;
Sevgili Akrep, bugün senin gündeminde ev, yuva, aile ve gayrimenkul konuları yer alıyor. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun, zaman zaman stres ve gerginlik yaratabilir doğru yönetilmezse. Öğle saatlerinde işle ilgili veya aileden birinin sağlık durumuyla ilgili güzel, şanslı etkiler devrede olacak. Gün genelinde ise, akademik konularla alakalı, medya-yayıncılıkla alakalı veya yurtdışı konularıyla alakalı bazı pürüzler yaşanabilir. Sevgiyle kal.
Sevgili Yay ve Yay Yükselenler;
Sevgili Yay, bugün odağında iletişim, yakın dostların, kardeşlerin ve seyahat olacak. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun, zaman zaman stres ve gerginlik yaratabilir doğru yönetilmezse. Öğle saatleri partnerinden fayda görebileceğin etkiler devrede olacak. Yakın çevrenle iletişimin artabilir, partnerinle seyahat planı yapabilirsin. Gün genelinde ise, bankalar, krediler, borçlar ile alakalı bir durum sonuçlanabilir. Bir miras durumu çözüme kavuşabilir. Sevgiyle kal.
Sevgili Oğlak ve Oğlak Yükselenler;
Sevgili Oğlak, bugün odağında finansal konular var. Para akışın ve kaynaklarınla ilgili gündemlerin olabilir. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun, zaman zaman stres ve gerginlik yaratabilir. Gün genelinde ise ikili ilişkilerinle alakalı bir tamamlanma, sonuç alma durumu ya da belki biraz pürüz yaşama olasılığın yüksek görünüyor. Sevgiyle kal.
Sevgili Kova ve Kova Yükselenler;
Sevgili Kova, bugün öğle saatlerinde kardeşlerinden veya yakın çevrenden güzel haberler alabilirsin ya da seyahat planlayabilirsin. Anlaşma ve sözleşmeler açısından şanslı bir zaman dilimi olacaktır. Gün genelinde ise işle alakalı ya da birlikte çalıştığın insanlarla alakalı bir konuda sonuca ulaşabilirsin. Bir tamamlanma ya da sonuçlanma, bitiş yaşayabilirsin. Bir ilişkinle alakalı karar aşaması da olabilir. Sevgiyle kal.
Sevgili Balık ve Balık Yükselenler;
Sevgili Balık, bugün biraz içe kapanık olabilirsin, yalnız kalma ihtiyacın artabilir. Dolunay etkisinin çok güçlü şekilde hissedileceği bir gün, enerji çok yoğun, stres ve gerginlik yaratabilir doğru yönetilmezse. Öğle saatleri, finansal konularla alakalı şanslı etkiler alıyorsun. Gün genelinde ise aşk hayatında, partnerinle, ilişkinle ilgili biraz pürüz yaşaman olası görünüyor. Hemen endişelenme, aşk hayatınla ilgili bir sonuçlanma yaşayabilirsin. Eğer askıda, havada kalmış durumlar varsa netleştirip kapatabilirsin. Sevgiyle kal.
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