Günlük Hava Durumu (13 Ocak 2021)

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 5 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
Bölge
Durum
Min
Max
GIRNE
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
20 °C
ÇAMLIBEL
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
20 °C
LAPTA
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
19 °C
AKDENİZ
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
22 °C
BOĞAZ
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
18 °C
ALEVKAYA
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
17 °C
ESENTEPE
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
18 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
Bölge
Durum
Min
Max
LEFKE
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
20 °C
GÜZELYURT
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
21 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
Bölge
Durum
Min
Max
LEFKOŞA
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
21 °C
ERCAN
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
21 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
Bölge
Durum
Min
Max
GEÇİTKALE
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
21 °C
BEYARMUDU
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
21 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
Bölge
Durum
Min
Max
GAZİMAĞUSA
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
21 °C
İSKELE
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU
°C
21 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
Bölge
Durum
Min
Max
YENİERENKÖY
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
°C
20 °C
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.