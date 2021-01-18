Günlük Hava Durumu (18 Ocak 2021)

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|12 °C
|LAPTA
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|11 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|10 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
Batı Mesarya
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|13 °C
Orta Mesarya
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
|ERCAN
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
Doğu Sahil
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
|İSKELE
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|15 °C
Karpaz
PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|14 °C
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