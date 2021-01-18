  • BIST 1.525
  • Altın 443,424
  • Dolar 7,5029
  • Euro 9,0642
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKA1560 test,11’i yerel 12 pozitif vaka

Günlük Hava Durumu (18 Ocak 2021)

» »
Günlük Hava Durumu (18 Ocak 2021)
Günlük Hava Durumu (18 Ocak 2021)

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C12 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C11 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C10 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C13 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C15 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU ZAMANLA YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ YER YER FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU ZAMANLA SAĞANAK YAĞMURLU°C14 °C
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yağışlı Havanın Devam Etmesi Bekleniyor13 Ocak 2021 Çarşamba 17:54
  • Günlük Hava Durumu (13 Ocak 2021)13 Ocak 2021 Çarşamba 09:14
  • Günlük Hava Durumu (11 Ocak 2021 Pazartesi)11 Ocak 2021 Pazartesi 09:18
  • Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı10 Ocak 2021 Pazar 12:34
  • Günlük Hava Durumu (09 Ocak 2021 Cumartesi)09 Ocak 2021 Cumartesi 09:30
  • Karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor08 Ocak 2021 Cuma 20:11
  • Günlük Hava Durumu (08 Ocak 2021 Cuma)08 Ocak 2021 Cuma 09:17
  • Günlük Hava Durumu - (7 Ocak 2021 Perşembe)07 Ocak 2021 Perşembe 09:14
  • Günlük Hava Durumu (6 Ocak 2020)06 Ocak 2021 Çarşamba 09:28
  • Günlük Hava Durumu ( 5 Ocak 2020 Salı )05 Ocak 2021 Salı 09:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti