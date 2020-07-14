  • BIST 117.777
  • Altın 399,383
  • Dolar 6,8565
  • Euro 7,8136
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Günlük kazancı 546 bin lira olan bahis çetesine operasyon: 53 gözaltı

»
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından üç ilde düzenleen ‘Körfez Kurdu’ operasyonuyla, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 53 kişi gözaltına alındı.
Günlük kazancı 546 bin lira olan bahis çetesine operasyon: 53 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından üç ilde düzenleen ‘Körfez Kurdu’ operasyonuyla, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 546 bin lira ve 750 avro (5 bin 854 lira) ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen bazı internet sitelerini takibe aldı. Sitelerin büyük bir çete tarafından yönetildiği tespit edildi.

Dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 11 Temmuz’da, Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 53 şüphelinin evlerinde ve işyerlerinde bir ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ile çok sayıda dijital materyal ile kitapların ve çeşitli eşyaların arasına saklanmış halde para bulundu. Bulunan 546 bin lira ve 750 avronun çetenin günlük kazancı olduğu, yasa dışı bahis ile elde ettikleri toplam miktarın daha geniş kapsamlı araştırmayla tespit edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boşanma aşamasında olduğu eşi, mahrem görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaştı: 'Ben değil o utansın'14 Temmuz 2020 Salı 10:15
  • Son dakika… Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti14 Temmuz 2020 Salı 09:32
  • RTÜK üyeleri, RTÜK kararına karşı dava açtı14 Temmuz 2020 Salı 09:16
  • AB: "Ankara diyalog çabalarına yanıt vermezse ek önlemler gündeme gelebilir"14 Temmuz 2020 Salı 08:51
  • ‘Hidrokarbon kaynaklarıyla ilgili işbirliği mekanizması tesis edilmeli’14 Temmuz 2020 Salı 08:48
  • Çıkaramadığı yüzükten itfaiye sayesinde kurtuldu13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:02
  • İmamoğlu'ndan Ayasofya için ilk yorum13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:36
  • Ozan Güven'in 13,5 yıla kadar hapsi isteniyor13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:34
  • Kremlin: Putin Ayasofya tepkisini iletti, Erdoğan garanti verdi13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:28
  • Ayasofya'ya namaz turu: 235 lira13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti