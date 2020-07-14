Günlük kazancı 546 bin lira olan bahis çetesine operasyon: 53 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından üç ilde düzenleen ‘Körfez Kurdu’ operasyonuyla, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 53 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından üç ilde düzenleen ‘Körfez Kurdu’ operasyonuyla, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 546 bin lira ve 750 avro (5 bin 854 lira) ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynandığı tespit edilen bazı internet sitelerini takibe aldı. Sitelerin büyük bir çete tarafından yönetildiği tespit edildi.

Dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 11 Temmuz’da, Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 53 şüphelinin evlerinde ve işyerlerinde bir ruhsatsız tabanca ve buna ait mermiler ile çok sayıda dijital materyal ile kitapların ve çeşitli eşyaların arasına saklanmış halde para bulundu. Bulunan 546 bin lira ve 750 avronun çetenin günlük kazancı olduğu, yasa dışı bahis ile elde ettikleri toplam miktarın daha geniş kapsamlı araştırmayla tespit edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.