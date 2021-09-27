Günlük olarak tükettiğiniz kahve, Dünya'ya ne kadar zarar veriyor?

Gezegenimiz her geçen gün insan faaliyetlerinin neden olduğu küresel ısınma ve çevre kirliliği nedeniyle daha yaşanılmaz hale geliyor. Bu nedenle yediklerimizden içtiklerimize, giydiklerimizden kullandığımız tüm eşyalara, günlük hayatımızda çevre içim sürdürülebilir alışkanlıklara yer vermemiz büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bilim insanları, bir kişinin günlük olarak tükettiği farklı kahve türlerinin yılda ne kadar karbon emisyon ürettiğini gösteren bir hesap makinesi oluşturdu. Kahve Ayak İzi Adı verilen platform ayrıca kahveyi nasıl daha sürdürülebilir bir şekilde içebileceğimiz konusunda da bazı tavsiyelerde bulunuyor.

Peki sizin kahve ayak iziniz ne kadar?

Gezegenimiz her geçen gün insan faaliyetlerinin neden olduğu küresel ısınma ve çevre kirliliği nedeniyle daha yaşanılmaz hale geliyor. Bu nedenle yediklerimizden içtiklerimize, giydiklerimizden kullandığımız tüm eşyalara, günlük hayatımızda çevre içim sürdürülebilir alışkanlıklara yer vermemiz büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bilim insanları, bir kişinin günlük olarak tükettiği farklı kahve türlerinin yılda ne kadar karbon emisyon ürettiğini gösteren bir hesap makinesi oluşturdu. Kahve Ayak İzi Adı verilen platform ayrıca kahveyi nasıl daha sürdürülebilir bir şekilde içebileceğimiz konusunda da bazı tavsiyelerde bulunuyor.

Peki sizin kahve ayak iziniz ne kadar?

Birleşik Krallık’ta yer alan Cardiff Üniversitesi’nden Lucy Zaborowska adlı bir doktor, insanların günlük olarak tükettiği kahve miktarının dünyayı ne kadar kirlettiğini hesaplamak amacıyla bir hesap makinesi geliştirdi.

Böylelikle bir kişi, günlük ya da haftalık olarak tükettiği kahve miktarını girerek, atmosfere salınan karbon dioksit miktarını doğrudan görebiliyor.

FARKLI ETKENLER DE HESAPLANIYOR

Bunun yanı sıra platform günlük olarak tüketilen kahvenin çevreye olan zararını hesaplarken, tarım yöntemlerinin, süt üretiminin ve hatta içeceğin servis edilmesinde kullanılan kağıt bardakların da etkisinin hesaplanmasına olanak tanıyor.

Dr Zaborowska, günde bir fincan lattenin yılda 85,4 kg karbon dioksite eşdeğer olduğunu buldu. Bu da kahveninin yetiştirilmesinden dağıtımına kadar 72 bin 800 suyun kullandığı anlamına geliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dr Zaborowska, "Kahve Ayak İzi Hesaplayıcı'yı oluşturmak özellikle motive oldum. Çünkü büyük bir kahve aşığı ve tüketicisiyim" dedi.

KAHVEYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ŞEKİLDE TÜKETMEK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bununla birlikte hesaplayıcı,insanların kahve ayak izine bağlı olarak, yeniden kullanılabilir fincanlara geçiş de dahil olmak üzere, kahveyi nasıl daha sürdürülebilir bir şekilde içebilecekleri konusunda da tavsiyelerde bulunuyor.

Diğer taraftan, araştırmalar, küresel kahve talebinin 2050 yılına kadar üretimin üç katına çıkacağını tahmin ediyor. Ancak, aynı zamanda pek çok ülke, net sıfır olarak bilinen atmosfere herhangi bir ek karbondioksit emisyonu eklememe hedeflerini açıkladı. Bu nedenle sürdürülebilir kahve üretim ve tüketim yöntemlerine gittikçe daha çok ihtiyaç duyuluyor.

"İNEK SÜTÜ BIRAKILMALI"

Dr. Zaborowska, "Günlük kahve alışkanlığımın çevreyi nasıl etkilediğini anlamak, daha sürdürülebilir seçimleri benimsemeye yönelik bir adımdır. İnek sütü yerine, alternatiflerine geçmek büyük değişimler sağlayabilir. Bitki bazlı süte geçildiğinde kahve ayak izinin yarıya indiğini gördük” dedi.

Öte yandan, ABD'de her gün yaklaşık 400 milyon fincan ve İngiltere'de 95 milyon fincan kahve içiliyor ve kahve petrolden sonra en çok ticareti yapılan ikinci emtia. Ancak, küresel ısınma kahve üretimini zorlaştırıyor ve bu durum özellikle kahveninin anavatanı olan yoksul Latin Amerika ve Afrika ülkelerinde büyük ekonomik sorunlara yol açması bekleniyor.

Dr. Zaborowska,“Sıcaklıkların artması ve kuraklıkların daha sık hale gelmesiyle iyi kahve üretmek daha zor olacak” dedi.

FARKLI KAHVE TÜRLERİNİN ÜRETTİĞİ KARBON DİOKSİT EMİSYONU

Bir kişinin yalnızca günde bir fincen kahve tüketerek yılda ürettiği karbondioksit emisyonları: (Farklı kahbe türlerine göre)

Espresso: 17.5kg CO2

Americano: 18,4 kg CO2

Cappucino: 65kg CO2

Flat White: 54,2 kg CO2

Cafe Latte: 85,4 kg CO2