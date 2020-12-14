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Günsel Aile Kurulunun Aldığı Karar ile Müzeler Daire Başkanlığı’na Prof. Dr. Ali Efdal Özkul getirildi

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Günsel Aile Kurulunun Aldığı Karar ile Müzeler Daire Başkanlığı’na Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Müzeler Müdürlüğü’ne ise Görkem Bulunç Getirildi…
Günsel Aile Kurulunun Aldığı Karar ile Müzeler Daire Başkanlığı’na Prof. Dr. Ali Efdal Özkul getirildi

Ülkenin kültür ve sanat hayatına yeni bir boyut kazandırma hedefiyle Günsel Ailesi’nin kurduğu müzelerin yönetimi, Müzeler Daire Başkanlığı altında toplanmıştı. Günsel Aile Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Müzeler Daire Başkanlığı görevine Prof. Dr. Ali Efdal Özkul getirildi. Müzeler Müdürü olarak da Görkem Bulunç atandı.

 

Müzeler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile Girne Kapısı’nda yer alan Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) ve Dereboyu’nda yer alan Günsel Sanat Müzesi, ev sahipliği yaptığı eserlerle, Kıbrıs Türk halkının kültürel-sanatsal birikimine layık olduğu kalıcı katkıyı sağlayarak, sanata olan ilgiye süreklilik kazandırmak misyonuyla, toplumun sosyal ve kültürel gelişimine değer kazandırmayı amaçlıyor.

 

Şehrin Ruhu Şehir Müzesinde…

Geçen ay Girne Kapısı’nda hizmete açılan Surlariçi Şehir Müzesi’nde (Walled City Museum) Lefkoşa’nın tarihsel ruhunu sanatla birleştiriyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserler sergilenen Surlariçi Şehir Müzesi’nde hayranlık uyandıran birçok eser bir arada sergileniyor. Müzenin envanterinde 3 binin üzerinde parçadan oluşan oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler, Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi eserlerinden örnekler, Karagöz suretleri, berat, ferman, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’ci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı eserleri yer alıyor.

 

Türk Dünyası Modern Sanat’a Damga Vuruyor

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi açıldığı günden itibaren farklı ülkelerden sanatçıların sergisine ev sahipliği yapıyor. Akrilik, yağlı boya, sprey boya, airbrush, karışık teknik ile çizim tekniklerinden oluşan tablolar ve resimlerin yer aldığı müzede, ahşap-tahta oyma, mermer-seramik heykel, kil şekillendirme, metal heykel ve el yapımı av bıçağı yapım aşamaları da sergileniyor. Özellikle müze girişinin tavanında Türki Devletlere ait tarihsel ve kültürel detayların anlatıldığı akrilik el yapımı görsel de dikkatleri çekiyor.

 

GÜNSEL ve Sanat Bir Arada…

Ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL” adına kurulan, Dereboyu’nda “GÜNSEL Tanıtım Ofisi” ile aynı mekanı paylaşan Günsel Sanat Müzesi’nde ise yağlıboya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alıyor.

 

Otomobilin Dünü ve Bugünü

Ülkenin tek klasik otomobil müzesi olan Kıbrıs Araba Müzesi, sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve tarihini otomobillerin dönüşümü üzerinden gözler önüne seriyor. 100’ün üzerinde otomobilin sergilendiği müzenin en eski aracı 1899 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından 2000’lere kadar uzanan 100 yıllık tarihin her döneminden otomobiller ziyaretçileri bir zaman tünelinin içine çekiyor.

 

20 Binden Fazla Bitki ve Canlı Örneği…

Kıbrıs'ta mevcut olan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin sergilendiği Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi de ziyaretçilerini bekliyor.

 

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Kuruculuğunu üstlendiğimiz müzelerle sanatı, toplum hayatının vazgeçilmez parçalarından birine dönüştürdük.”

Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, müzecilik alanında önemli yatırımlara imza atmaya devam etiklerini hatırlatarak, kuruculuğunu üstlendikleri müzelerle sanatı, toplum hayatının vazgeçilmez parçalarından birine dönüştürdüklerini söyledi. Günsel Aile Kurulunda aldıkları kararla, Müzeler Daire Başkanlığı görevine Prof. Dr. Ali Efdal Özkul’un,  Müzeler Müdürü olarak da Görkem Bulunç’un atandığını açıkladı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, her iki isme de yeni görevlerinde başarılar diledi.

 

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul Kimdir?

20 Haziran 1972 Gazimağusa’da doğdu. Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu (1990). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi (1991-1995). Bitirme tezi olarak Lefkoşa’nın 4 Numaralı Şeriye Sicili (H. 1043-1046) adlı çalışmayı yaptı. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Lefkoşa’nın 17 Numaralı Şer‘î Mahkeme Sicili (H. 1157-1161/1744-1748) başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı (1995-1998). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Kıbrıs Adasının Sosyo-Ekonomik Tarihi (1726-1750) başlıklı doktora tezini yaptı (1998-2002). 2004’te Yardımcı Doçent, 2007’de Doçent ve 2014’te Profesör oldu.

Kıbrıs adasının sosyal, ekonomik, eğitim ve siyasî tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konularında yayımlanmış çeşitli ulusal ve uluslararası birçok kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki öğretmenlere ve Turizm ve Kültür Bakanlığı bünyesindeki rehberlere çeşitli dönemlerde Hizmetiçi Eğitim Seminerleri vermiştir.

Hâlen Yakın Doğu Üniversitesi’nde Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığının yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Tarih Öğretmenliği ve Tarih Bölümleri Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanlığını da yapmaktadır.

Görkem Bulunç Kimdir?

2008’de Yakın Doğu Üniversitesi, Bilgisayar Enformatik bölümünden mezun oldu.  2010’da Yakın Doğu Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bilgi İşlem Merkezi,  Hukuk Fakültesi Koordinatörlüğü, Rektörlük, Genel Koordinatörlüğü, Tanıtım ve Türkiye Temsilcilikleri Sorumlusu olarak görev yaptı. 2018’de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili görevini yürüttü

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