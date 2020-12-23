Günsel ailesinin 6 İlçeye ilkokul projesi Tuzlalıları harekete geçirdi

Geçtiğimiz gün Günsel Ailesi Aile Kurulunda almış olduğu karar doğrultusunda kamuoyuna açıklanan 6 ilçeye ilkokul projesi Tuzlalıları harekete geçirdi.

Kıbrıs Haber Ajans’a ulaşan Tuzla Sht. Özdemir Anaokulu Okul Aile Birliği başkanı Serap Uzun Yücedağ, Günsel Ailesi’nin almış olduğu kararın kendilerini heyecanlandırdığını, umut olduğunu ve Tuzla’da mevcut Okul Öncesi’ne ait arazinin ilkokul inşaatı için kullanılması yönünde imza kampanyası başlattıklarını ve 6 okuldan birine talip olduklarını belirtti.

Serap Uzun Yücedağ’ın açıklamasının tam metni şöyle;

Merhaba Kıbrıs Haber Ajansı Editörü, ben Tuzla Sht. Özdemir Anaokulu Okul Aile Birliği Baskanıyım. Yıllardır köyümüzde sadece 4 ve 5 yaş okul öncesi okulu var. Bizim çocuklarımız sabahın köründe okula gitmek için yollara düşer. Köylü çocuklar Maraş’a kadar olan Mağusa’nn farklı okullarına gider. Hepsine servis olmadığından aileler götürüp almak zorunda kalıyor. Çalışan aileler için ayrı bir eziyet.Hep koşuşturma ve Üniversite de olduğundan trafik 5 dk’lık yolda yarım saat felç oluyor. Kısacası biz son 2 yıldır Anaokulun da bulunduğunu boş arazisine bir ilkokul yapmak için AB destek fonu açılıp okul yapmak için başvurmayı bekliyorduk. Ancak pandemiden o fon açılmadı. Uzun bir süre de açılmaz. Anaokulumuzun sınırları içinde ki daha önce zaten ilkokuldu ama bina yıkılmış şu an, ilkokul olmasına müsait arsa da hazırda var. Bizde Günsel Ailesinin her ilçeye bir okul projesijni öğrendik ve Mağusada yapılacak olan okulu, bizde Mağusa’ya bağlı olduğumuzdan ki sınırları içindeyiz artık talip olduk.

Sesimizi duyurmak içinde Okul Aile Birliği ve Tuzlalılar olarak hem imza kampanyası başlattık hem de örgütlenip sesimizi Günsel Ailesine kısa sürede duyurmaya çalışıyoruz. Sizde bunu haber yapıp bize destek olursanız çocuklarımızın geleceği için sizde büyük katkıda bulunabilirsiniz. Tabiki Mağusa’ya okul yapılmasına karşı değiliz .Ancak Mağusa’nın her mahallesinde bir ilkokul var. Bize yapılırsa hem trafiğe hem ailelere hem de çocuklara yani birden çok şeye çözüm olacak. Kaldı ki son yıllarda Mağusa’dan ve çevre köylerden Tuzla’ya gerek siteler olsun gerek yeni yapılanmalar çok fazla nüfus artışı var. Şu an mevcut çocuk sayısı bile 200’ü rahatlıkla bulur. Özel okullara gidenler hariç. Mutluyaka köyü de okul için çocuklarını bize getirir.. ilgilenir bize yardımcı olursanız ve bunu haber yapar süratle etkin sosyal medyadan destek belirtirseniz size minnettar kalırız. Sizin haberciliğiniz çok etkiler. Desteğinizi bekliyoruz. Saygılar..

TUZLA’YA İLKOKUL İSTİYORUZ İMZA KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ

Kampanyanın amacı ; Tuzla’ya Ilkokul yapilmasini istiyor olmamızdır. .Tuzla’da artan nüfusa karsin sadece Okulöncesi 4 ve 5 yaş sınıfları vardır .Köyün,köye bağlı sitelerin ve Mutluyaka köyünün çocukları Mağusa’daki ilkokullara gitmek zorunda kaliyor. Ulaşım ya servislerle ya da ailelerin kendi imkanlariyla oluyor.Hem küçük çocuklar sabah sabah yollara düşüyor, hemde aileler farklı farklı okulların yolunu tutuyor.Zaten yoğun olan Mağusa trafiği artık felç oluyor.Tuzla ile Mağusa artık içiçe olmuş durumda. Mağusa’nin her tarafinda okul var.Tabiki daha fazla da olabilir.Ancak bizim isteğimiz birçok sorunun ortadan kalkmasını sağlamak. Ayrıca köyümüzdeki okulun alanı yeni bir okul yapmaya müsaid.Günsel Ailesi’ni almış olduğu bu anlamlı karardan dolayi tebrik ederken, Magusa’ya bağlı olduğumuzdan buraya yapılacak okulun, Tuzla halki olarak köyümüze yapılmasına talip olduğumuzu imzalarimizla birlikte sevgili Günsel Ailesine ve tüm kamuoyuna saygilarimizla duyururuz…Tüm Tuzlalilar…