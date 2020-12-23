  • BIST 1.416
  • Altın 458,137
  • Dolar 7,6363
  • Euro 9,3108
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

Günsel ailesinin 6 İlçeye ilkokul projesi Tuzlalıları harekete geçirdi

» »
Günsel ailesinin 6 İlçeye ilkokul projesi Tuzlalıları harekete geçirdi
Günsel ailesinin 6 İlçeye ilkokul projesi Tuzlalıları harekete geçirdi

Geçtiğimiz gün Günsel Ailesi Aile Kurulunda almış olduğu karar doğrultusunda kamuoyuna açıklanan 6 ilçeye ilkokul projesi Tuzlalıları harekete geçirdi.

Kıbrıs Haber Ajans’a ulaşan Tuzla Sht. Özdemir Anaokulu Okul Aile Birliği başkanı Serap Uzun Yücedağ, Günsel Ailesi’nin almış olduğu kararın kendilerini heyecanlandırdığını, umut olduğunu ve Tuzla’da mevcut Okul Öncesi’ne ait arazinin ilkokul inşaatı için kullanılması yönünde imza kampanyası başlattıklarını ve 6 okuldan birine talip olduklarını belirtti.

Serap Uzun Yücedağ’ın açıklamasının tam metni şöyle;

Merhaba Kıbrıs Haber Ajansı Editörü, ben Tuzla Sht. Özdemir Anaokulu Okul Aile Birliği Baskanıyım. Yıllardır köyümüzde sadece 4 ve 5 yaş okul öncesi okulu var. Bizim çocuklarımız sabahın köründe okula gitmek için yollara düşer. Köylü çocuklar Maraş’a kadar olan Mağusa’nn farklı okullarına gider. Hepsine servis olmadığından aileler götürüp almak zorunda kalıyor. Çalışan aileler için ayrı bir eziyet.Hep koşuşturma ve Üniversite de olduğundan trafik 5 dk’lık yolda yarım saat felç oluyor. Kısacası biz son 2 yıldır Anaokulun da bulunduğunu boş arazisine bir ilkokul yapmak için AB destek fonu açılıp okul yapmak için başvurmayı bekliyorduk. Ancak pandemiden o fon açılmadı. Uzun bir süre de açılmaz. Anaokulumuzun sınırları içinde ki daha önce zaten ilkokuldu ama bina yıkılmış şu an, ilkokul olmasına müsait arsa da hazırda var. Bizde Günsel Ailesinin her ilçeye bir okul projesijni öğrendik ve Mağusada yapılacak olan okulu, bizde Mağusa’ya bağlı olduğumuzdan ki sınırları içindeyiz artık talip olduk.

Sesimizi duyurmak içinde Okul Aile Birliği ve Tuzlalılar olarak hem imza kampanyası başlattık hem de örgütlenip sesimizi Günsel Ailesine kısa sürede duyurmaya çalışıyoruz. Sizde bunu haber yapıp bize destek olursanız çocuklarımızın geleceği için sizde büyük katkıda bulunabilirsiniz. Tabiki Mağusa’ya okul yapılmasına karşı değiliz .Ancak Mağusa’nın her mahallesinde bir ilkokul var. Bize yapılırsa hem trafiğe hem ailelere hem de çocuklara yani birden çok şeye çözüm olacak. Kaldı ki son yıllarda Mağusa’dan ve çevre köylerden Tuzla’ya gerek siteler olsun gerek yeni yapılanmalar çok fazla nüfus artışı var. Şu an mevcut çocuk sayısı bile 200’ü rahatlıkla bulur. Özel okullara gidenler hariç. Mutluyaka köyü de okul için çocuklarını bize getirir.. ilgilenir bize yardımcı olursanız ve bunu haber yapar süratle etkin sosyal medyadan destek belirtirseniz size minnettar kalırız. Sizin haberciliğiniz çok etkiler. Desteğinizi bekliyoruz.   Saygılar..

TUZLA’YA İLKOKUL İSTİYORUZ İMZA KAMPANYASI İÇİN TIKLAYINIZ

Kampanyanın  amacı ; Tuzla’ya Ilkokul yapilmasini istiyor olmamızdır. .Tuzla’da artan nüfusa  karsin sadece Okulöncesi 4 ve 5 yaş  sınıfları  vardır .Köyün,köye  bağlı  sitelerin ve  Mutluyaka köyünün  çocukları  Mağusa’daki  ilkokullara  gitmek zorunda kaliyor. Ulaşım ya servislerle ya da ailelerin kendi imkanlariyla oluyor.Hem küçük  çocuklar sabah sabah yollara düşüyor, hemde aileler farklı  farklı  okulların  yolunu tutuyor.Zaten yoğun olan Mağusa trafiği  artık felç oluyor.Tuzla ile Mağusa  artık  içiçe olmuş durumda. Mağusa’nin  her tarafinda okul var.Tabiki daha fazla da olabilir.Ancak bizim isteğimiz birçok sorunun ortadan kalkmasını  sağlamak. Ayrıca köyümüzdeki okulun alanı  yeni bir okul yapmaya müsaid.Günsel  Ailesi’ni almış  olduğu  bu anlamlı  karardan dolayi tebrik ederken, Magusa’ya bağlı olduğumuzdan buraya yapılacak  okulun, Tuzla halki olarak köyümüze  yapılmasına  talip olduğumuzu  imzalarimizla birlikte sevgili  Günsel Ailesine ve tüm kamuoyuna saygilarimizla duyururuz…Tüm Tuzlalilar…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Flamingolar Gülseren Göleti'nde02 Aralık 2020 Çarşamba 15:24
  • Gazimağusa’da metrekareye 85 kg yağış düştü28 Kasım 2020 Cumartesi 23:08
  • Mağusa'da araç yaya çarpıp kaçtı!28 Kasım 2020 Cumartesi 23:05
  • CTP Gençlik Örgütü Mağusa Başkanı Hasan Can Sermet oldu25 Kasım 2020 Çarşamba 08:50
  • Gazimağusa'da hırsızlık22 Kasım 2020 Pazar 11:03
  • Gazimağusa Belediyesi maske dağıtıyor20 Kasım 2020 Cuma 18:58
  • Mağusa'da araç B1 marketin içine girdi!19 Kasım 2020 Perşembe 12:27
  • Gazimağusa Belediyesinde yangın Eğitimi ve tatbikat yapılıyor17 Kasım 2020 Salı 16:08
  • Kapılı Maraş'ta törende Kıbrıs Gazisi 2 metre çukura düştü hastaneye kaldırıldı15 Kasım 2020 Pazar 20:01
  • 7 kişinin Mağusa'da onaylı olmayan Liman'dan giriş yaptığı tespit edildi15 Kasım 2020 Pazar 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti