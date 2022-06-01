GÜNSEL Akademi ilk mezunlarını verdi!

Akdeniz’in elektrikli otomobili GÜNSEL bünyesinde faaliyet gösteren GÜNSEL Akademi’nin, otomotiv sektörünün geleceğini kuracak gençleri yetiştirdiği “Mesleğim Elimde” staj ve eğitim programı, ilk mezunlarını verdi. Mezun olan 24 meslek lisesi öğrencisi, Yakın Doğu Üniversitesi’nden burs ve GÜNSEL’de işe alım önceliği kazandı.

Akdeniz’in elektrikli otomobili GÜNSEL, otomotiv sektörünü hızla dönüştüren ve pek çok yeni uzmanlık ve meslek alanı ortaya çıkaran elektrikli otomobil alanında, gençleri yetiştirmeye devam ediyor. Eylül 2021’de, dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel arasında imzalanarak yürürlüğe giren “Mesleğim Elimde” projesi ilk mezunlarını verdi.

Ülke gençlerini donanımlı ve meslek sahibi bireylere dönüştürerek genç istihdamını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, Sedat Simavi Meslek Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi son sınıf öğrencilerinden oluşan 24 öğrenci, sekiz ay süren eğitim ve staj programını tamamlayarak mezun oldu. Proje sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler, “GÜNSEL Akademi Uzmanlık Belgesi” alırken, Yakın Doğu Üniversitesi’nden burs ve GÜNSEL’de iş imkanına da hak kazandı.

“Mesleğim Elimde” projesi KKTC’de meslek liselerinde eğitim gören ve kendi ülkelerinde gelecek kurmak isteyen tüm öğrencileri kapsıyor.

“Mesleğim Elimde” projesi nedir?

GÜNSEL bünyesinde faaliyet gösteren GÜNSEL Akademi tarafından başlatılan “Mesleğim Elimde” projesi ile KKTC’de eğitim veren meslek liselerinin Makina Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Oto Elektrik bölümlerinde okuyan ve deneyim kazanmak isteyen son sınıf öğrencilerine burs, staj ve iş imkanı sağlanıyor.

Projeye katılan ve programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, “GÜNSEL Akademi Uzmanlık Belgesi” veriliyor. Bu belgeyi alan tüm öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilgili meslek yüksekokullarında eğitim almaya başlamaları halinde yüzde 100 burs hakkı kazanıyor. Ayrıca, her ay düzenli yapılan staj ödeneği ile de tüm öğrencilere destek veriliyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Ülkemizin gençlerine yeni iş alanları ve istihdam olanakları kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.”

GÜNSEL Akademi’nin düzenlediği “Mesleğim Elimde” eğitim ve staj programının ilk mezunlarını vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli otomobili GÜNSEL’de seri üretim çalışmalarına devam ederken, ülkemizin gençlerine yeni iş alanları ve istihdam olanakları kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

“Mesleğim Elimde” eğitim ve staj programını başarıyla tamamlayan meslek lisesi öğrencilerinin aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi’nden, kendi alanlarında yüzde 100 eğitim bursu da kazandıklarını söyleyen Prof. Dr. Günsel, GÜNSEL Akademi’nin ikinci dönem hazırlıklarına başladığı proje için yeni kayıt almaya başladığını da vurgulayarak “Meslek liselerinde eğitim gören son sınıf öğrencilerimizi GÜNSEL’de deneyim kazanmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Mesleğim Elimde projesi kapsamında GÜNSEL’de staj ve eğitim programına katılmak isteyen KKTC’de eğitim alan meslek lisesi öğrencileri aşağıdaki bağlantıdan başvurularını yapabilirler.