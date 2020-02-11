GÜNSEL İkinci Modelini de tanıtıyor...

Ülkemizin yerli ve milli arabası olan ve 109 Türk mühendisi tarafından tasarlanarak prototip üretimi tamamlanan “GÜNSEL”in, ilk modeli “B9” ile ikinci modeli “J9”un tanıtımı 20 Şubatta aynı anda gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 20 Şubat’ta Elexus Otel’de tanıtımı yapılacak olan “GÜNSEL B9” ile “GÜNSEL”in yeni SUV modeli“J9”un da tanıtılacağı bildirildi.

“GÜNSEL”üreteceği ikinci modeli “J9” ile Avrupa'da son derece popüler olan mid-size SUV segmentine giriş yapacak. Dört kapılı, geniş hacimli bir aile otomobili olarak öne çıkacak olan “J9”, yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel elektronik sürüş sistemlerine sahip olacak.Yüksek güce ve daha fazla performans odaklı özelliklere sahip olacak olan “J9” elektrikli otomobil serileri kapsamında marka olarak kullanıcılarına seçim yapma özgürlüğü sunan yeni bir konsept olacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Elektrikli Araçlarda Yeni Bir Jenerasyon Başlatmayı Planlıyoruz…”

“GÜNSEL” projesinin yaratıcısı olan ve Ar-Ge çalışmalarının Başkanlığını yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 109 mühendisin 10 yıl süren çalışmaları sonucunda üretim aşamasına gelen ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL”in ilk modeli B9’un yollara çıkması için gün saydıklarını dile getirerek, “GÜNSEL” B9 modelinin tanıtımının yapılacağı günde “GÜNSEL”in SUV segmentinde bulunan ikinci modeli “J9”un da model tanıtımın yapılacağını müjdeledi.

2016 yılında GÜNSEL B9’un marka, model ve teknik özelliklerini tanıttıklarını anımsatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Araba üretme hayalimizin ilk ürünü olan B9’un artık yollarda yerini almasını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşarken, üretme hayalimize hız kesmeden devam ediyoruz. Model 2 olarak “J9” ismini verdiğimiz dört kapılı SUV modelini geliştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Araba üretme hayalimiz sadece tek bir model ile sınırlı değil. Yıllık 2 bin araç kapasitesi ile seri üretimine hemen başlanacak olan “GÜNSEL”in, 2025’te 20 bin araca ulaşması planlanıyor. “GÜNSEL”in küresel hedefler doğrultusunda birikimlerimiz ve yaratıcılığımızla, yeni bir tasarımla dünyadaki trendlere uygun olarak elektrikli araç modellerinde yeni bir jenerasyonu başlatmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “SUV segmenti dünya araç piyasası içerisinde en büyük paya sahip. Kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen araç modeli. Özellikle geniş hacimli ve uygun konfor ortamı yaratması bakımından, aileler tarafından çok tercih ediliyor. Gençlere hitap eden iki kapılı “B9” modelimizden sonra ailelerin tercihi olan Suv “J9” modeli ile üretim ağımızı geliştirirken, küresel rekabette de söz sahibi olacağız. Önümüzdeki yıllarda araç kullanıcılarının fikirlerinden hareketle yeni modellerimizi de tasarlayamaya devam edeceğiz. “J9” özgün ve göz alıcı tasarımı, dinamik ve keskin çizgileri, barındırdığı yenilikçi ve teknolojik iç tasarımı ile çok farklı bir model olarak araç kullanıcılarının karşısına çıkacak” dedi.

Dikiz Aynaları KKTC Bayrağını Simgeleyecek…

“J9”un yenilikçi ve teknolojik iç tasarımı yanında dış tasarımında da ülkemize ait olduğunu gösteren ve milliğin yansıtılacağını belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “J9”un dikiz aynalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı ve renklerini yansıtacak şekilde tasarlandığını söyledi. Günsel ailesinin büyük emek, yüksek inanç, azim ve arzu ile bütün adımlarını topraklarına kökleşme arzusu ile attığını dile getiren Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemiz adına övünç kaynağı olmasını istediğimiz yerli ve milli otomobil “GÜNSEL” de milli değerimizi yücelten ve bizim öz kaynaklarımızla neler yapabileceğimizi gösteren edasıyla yollarda süzülürken, gelecek nesillerimize de milli değerlerimize sahip çıkılmasının en güzel örneği olacak” ifadelerini kullandı.