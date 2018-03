Günsel, Sivas Belediyesi İle Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Heyetini Kabul Etti

Sivas Belediyesi ve Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden bir heyet, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’i makamında ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre ziyarette, Sivas Belediye Başkan Yardımcıları Abdurrahim Ceyhan ve Ahmet Özaydın ile Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal başkanlığında ki heyetin yanısıra Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Şenol Bektaş ve Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu’da hazır bulundu.

Dr. Suat İ. Günsel; “Siz Burda Soydaşlarınızın Zor Döneminde Canınızdan Can Vererek Devlet Sahibi Yaptınız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rekörü Dr. Suat İ. Günsel, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek; “Hoş Geldiniz, Sefa Getirdiniz” dedi.

Günsel; “Siz burada soydaşlarınızın zor döneminde canınızdan can vererek devlet sahibi yaptınız. Her daim söylediğim benim için önemli 2 kelime var. Biri bütün olmak diğeri de kadirşinas olmak. Bu iki kelimenin derinliğini bilen ve öyle davranan toplumlar hep vardır. Bir bütündür. Bizim için de önemli olan Türkiyemizle bütün olabilmektir. Türkiye Kıbrıs’sız olabilir. Ancak buradan baktığınızda Türkiye yoksa biz yokuz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Bektaş; “ YDÜ Kampüsünün Kurulduğu Alan, 20 Temmuz Sabahı Paraşütlerin İndiği Bölgeydi”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş; “Bugün Anavatan Sivas’tan Kıbrıs gazilerini ağırlıyoruz. Çok mutluyuz. 44 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’na komando olarak, er olarak katılan gazilerimizi bugün 44 yıl sonra ne kadar güzel bir iş yaptıklarını göstermek için davet ettik. YDÜ Kampüsünün kurulduğu alan başlı başına 20 temmuz sabahı paraşütlerin indiği bölgeydi. YDÜ olarak bizler son 5 yıldan beri Kıbrıs Gazileri’ni üniversitemizde ve ülkemizde ağırlamak üzere bir proje geliştirdik.” dedi.

Abdurrahim Ceyhan; “Sivas Belediyesi Olarak Gazilerimizle Birlikte Burada Bulunmaktan Son Derece Mutluyuz”

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan; “Bizler 44 yıl önce sivastan buraya gelip Kıbrıs Türkünün özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan gazilerimizle, Sivas Belediyesi olarak burada bulunmaktan son derece mutluyuz. İnşallah bir daha bir başka özgürlük mücadelesi için gelmeyiz. Gelmemiz gerektiği zaman da tabiki geliriz. Biz Kıbrıs Türk kardeşlerimizle birliğimizi ve kardeşliğimizi koruyacağız. Korumalıyız. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bu bağlamda bizlere ev sahipliği yapan başta Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’e, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Günsel’e ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Mustafa Hızal; Burda Hem Gazilerimize Verilen Değer Hem Şehitlerimizin Anılarının Tekrardan Canlanması Birliğimizi Daha da Önemli Kılıyor

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal; “Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burda hem gazilerimize verilen değer hem şehitlerimizin anılarının tekrardan canlanması birliğimizi daha da önemli kılıyor. TC ve KKTC olarak bizler her zaman bir birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu dile getirdik. Bu süreç içerisinde de birlik beraberliğimizi omuz omuza her zaman daim edeceğimizi biliyoruz. Bizler buna destek veren başta YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şenol Bektaş ve çok değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz.” Dedi. Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardıdnan anı fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.