Günümüzde Dijital Oyun Bağımlılığı Oldukça Artmış Düzeyde 

Günümüzde çocuk ev ergenler hatta yetişkinlerde kullanımı giderek yaygınlaşan dijital oyunları "dijital oyun bağımlılığı" kavramını gündeme getirmiştir. Bu kavram oyunların aşırı ve kontrolsüz kullanımı, oynama süresini kontrol edememe, diğer etkinliklere karşı ilgi kaybı, olumsuz sonuçlarına rağmen oynamaya devam etme, oyun oynayamadığı zaman yoksunluk hissetme gibi belirtileri içermektedir. Son zamanlarda dijital oyun bağımlılığı nedeniyle psikiyatri kliniklerine başvurular artmış, aileler destek ve çözüm arayışlarına girmiştir.

Dijital Oyun Bağımlılığı Birçok Soruna Neden Oluyor!

Dijital oyunlarla aşırı zaman harcayan kullanıcılarda; düşük akademik başarı, uyku düzeninin bozulması, yeme alışkanlıklarının değişmesi (abur cubur/ fast food gibi sağlıksız yeme alışkanlıkları) ve yetersiz fiziksel egzersiz/sedanter yaşam bağlı obezite, sürekli masa başında oturmaya bağlı kas iskelet sistemi sorunları ve özbakımda yetersizlik gibi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Dijital oyun bağımlılığında dikkat edilmesi gereken diğer önemli nokta oyunun içeriğidir. Özellikle şiddet içeren dijital oyunlarının yalnızlık, depresyon, anksiyete, dikkat sorunları, okul başarısında düşme, düşük empati, yaşam doyumunun azalması, saldırganlık, şiddet eğilimi, olumlu sosyal davranışlarda azalma, düşmanca duygu ve davranışlarda artış, şiddete karşı duyarsızlaşma hatta normalleştirme gibi psikososyal bozuklukla ilişkili olduğu bildirilmektedir.

Erkenden Tedavi Edilmesi Gereken Bir Durum

Çocuk/ergenlerde birçok problemi beraberinde getiren dijital oyun bağımlılığının erken dönemde önlenmesi ve tedavisi önemlidir. Özellikle bu bozukluğun, aile içi çatışmaların olduğu ortamlardan beslendiği ve ebeveyn-çocuk/ergen arasındaki yapıcı ve güçlü ilişkilerin ise problemi azalttığı bilinmektedir. Bilgisayar oyunlarının olumsuz etkisini gören bireylerin ve ailerin “Normal oyun oynama süresi ne kadar? “Normal ve problemli oyun oynamayı nasıl ayırt edebilirim” gibi soruları var ve çocuklarında dijital oyun bağımlılığı açısından risk altında olduğunu düşünüyorsa ve tedavide ne yapacakları ile ilgili destek almak istiyorlarsa psikiyatrik danışmanlık almaları önemlidir.