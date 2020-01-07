Günün en çok sorulan sorusu! "Yarın ki eyleme gideceyik?" Yol yoksa seyrüsefer yok eylemine ilgi büyüor

Günün en çok sorulan sorusu! "Yarın ki eyleme gideceyik?" "Yol yoksa seyrüsefer yok" eylemine ilgi büyüyor.

"Yol Yoksa Seyrüsefer Yok" facebook grubu tarafından sosyal medyadan örgütlenen eyleme katılımın çok yüksek olması bekleniyor.

Özellike gençler arasında bugün bir çok yerde konunun konuşulduğu ve çeşitli gençlik gruplarının eylemi desteklemek için bölge bölge organize oldukları da öğrenildi.

Eylem için ücretsiz servisler

Çarşamba günü Lefkoşa otobüs terminalinde saat 18:00'de olacak eylem için bir çok işletme de Gazimağusa ve Girne'den eylem alanına ücretsiz servis hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Eylem de ücretsiz şemsiye

Kıbrıslı Türk işinsanları da yarın düzenlenecek eyleme katkılar sunmaya devam ediyor. Bir iş insanı eylem yerine gideceklere ücretsiz şemsiye sağyalacağını da açıkladı.

Provakatörler iş başında

Bazı provakatörlerin eyleme katılımı düşürmek için olumsuz mesajlar yaymaya çalışıtıkları dikkatlerden kaçmasa da bazılarının ise seyrüsefer çıkarmayanlara develtin bazı yaptırımlar uygulayacağı yalanını yaymaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Sloganlar oylama ile belirleniyor

Yarın gerçekleşecek olan eylemde kuzey Kıbrıs'ta belki de tarihte ilk kez doğrudan demokrasi ile belirlenen sloganlar kullanılacak.

“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” adlı Facebook grubunda paylaşılan duyuruda, grup kurallarına uygun olarak sloganların halk oylaması ile seçileceği de belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Sloganlar doğrudan demokrasi yöntemi ile katılımcıların önerisi üzerine oylama usulü ile belirlendi.

Grupta diğer pankart ve sloganlar da bu şekilde belirlenecek.

-Pankartların belirlenen çerçevede yapılmasına özen gösterilmesi.

-Herkesin seçtiği pankartı evinde hazırlayarak eylem alanına hazırlıklı gelmesi.

1-YOL YOKSA SEYRÜSEFER DE YOK

2-YOL VERGİSİ YOLA

3-VERDİĞİMİZ SEYRÜSEFER PARALARI NEREDE?

4-BİZ ÖLMEDEN ÖNCE

5-HALKIZ UYANDIK

6-LİDER HALKTIR

7-TRAFİKTE ÖLMEK İSTEMİYORUZ

8-BÖYLE ‘YOL’SUZLUK GÖRMEDİK

9-YİNE DÜŞTÜK YOLLARA

10-CANIMI YOLDA BULMADIM-YOLDA KAYBETMEK İSTEMİYORUM

11-SENİN YOLUN YOL DEĞİL

12-ZAM YAPMA TASARRUF YAP

13-UYANDIK YOL YOK

Giyim

Siyah: Matemimiz

Sarı: Uyarımız

– Örgüt, dernek, siyasi parti ve sendika olarak değil HALK olarak geliyoruz.

-Meydanlarda hükümete seyrüsefer zammının geri çekilmesi konusunda uyarıda bulunacağız. Aksi halde katlanarak geleceğimizin bilgisini vereceğiz.

-Komite Üyelik Usulü: Toplantıya katılan herkes komite üyesi sayıldı. Bu görevde bulunmak istemeyip komite grubundan çıkanların üyeliği iptal edilmiş sayılacaktır.

-İlerleyen süreçte komite düzenli toplanıp süreç ile ilgili karar almaya devam edecektir. Komite üyeliği herkese açıktır.

(Grup kurallarına uygun sloganlar HALK oylaması ile seçilecek)

BİRLİK SİZDEN, SLOGAN DA!

Fotoğraf: Arşiv Sendikal Platform eylemi