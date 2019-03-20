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Günün en güzel haberi: Donör Hikmet Uslu, Hollanda’daki hastaya umut oldu

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Donör Hikmet Uslu, kök hücre bağışında bulunarak, Hollanda’da kanserle mücadele eden bir kişiye yardım eli uzattı.
Günün en güzel haberi: Donör Hikmet Uslu, Hollanda’daki hastaya umut oldu

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda bir miktar tükürük örneği vererek kayıt yaptıran Hikmet Uslu, kanserle mücadele eden ve Hollanda’da tedavi gören bir genç erkek hastaya, kök hücre bağışı yaptı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp, konuyla ilgili açıklamasında, donör Hikmet Uslu’ya, vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek böylesi anlamlı bir bağışla bir hastanın hayatına el uzattığı için teşekkür eti. Özeralp, donörün personeli olduğu Lemar Süpermaket Zinciri yönetimine de bu süreçte donöre ve vakfa sağladığı desteklerden ötürü minnettar olduklarını vurguladı. 

Servet Özeralp, “Kök hücre bağışı yaklaşık 4 saat süren, verici için hiçbir tehlike taşımayan ve kan alımına benzeyen bir işlemdir.  Kök hücreler, özel bir cihaz yardımı ile kanın içerisinden ayrıştırılarak toplanmaktadır” dedi. Özeralp,  Kemal Saraçoğlu Vakfı aracılığıyla bugüne kadar 60 donörün kök hücre bağışında bulunarak, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan hastalara umut olduğunu kaydetti.

Kemik iliği donör kaydı yapmak için 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bir birey olmak yeterli.

Daha önceki yıllarda bu amaç için örnek vermiş bireylerin tekrardan örnek vermesine gerek yok. Dünya İlik Bankası için kayıtlar KKTC’de, Lefkoşa Mahkemeler karşısında bulunan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan alınıyor.

Vakıf çalışma saatleri 08.00-16.30 (haftaiçi) olup daha fazla bilgi için www.kemalsaracoglu.org olan vakıf web sitesi ziyaret edilebilir veya +90 (392) 227 0616-17 numaralı telefonlardan vakıf yetkilisine ulaşılabilir

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