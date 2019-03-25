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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Günün en önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa siz halen ücret mi ödüyorsunuz?

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Günün en önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa siz halen ücret mi ödüyorsunuz?
Günün en önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa siz halen ücret mi ödüyorsunuz?

Günün önemli haberleri ücretsiz olarak telefonunuzda?

Yoksa siz halen ücret mi ödüyorsunuz?

Detay Medya grubunun yeni nesil internet teknolojisi ile artık ücret ödeme döneminin sonuna geliniyor.

Son Dakika haberleri artık mesaj yolu ile akıllı telefonunuzda.

UYGULAMA SEVİLDİ

Kısa sürede Kuzey Kıbrıs genelinde uygulamayı kullanan kişi sayısı binin üzerine çıktı. Kuzey Kıbrıs'ta binin üzerinde kullanıcı her gün DETAY Medya grubunun ücretsiz olarak sunduğu mesaj özelliğini kullanıyor.

Yapmanız gereken  Detay Kıbrıs mobil uygulamasını Appel Store veya Google PLAY'den cep telefonunuza indirmek.

Appel Store'dan indirmek için tıklayın

appstoreheader.png

 

Google PLAY'den indirmek için

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