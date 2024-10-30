Günün güzel haberi... Bebeklerden iyi haberler var...

Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görmekte olan 6 bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği ve ağızdan beslenmeye başladıkları açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde mamalarına etil alkol karıştırılmasından dolayı sağlıkları bozulan 6 bebeğin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 bebeğin sağlık durumunun stabil, olumlu yönde seyrettiği ifade edilirken, “Dün itibarıyla 6 bebek ağızdan beslenmeye başlamış olup, bu gelişme tedavi süreçlerinde önemli bir adımı teşkil etmektedir” denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Bugün sabah saatlerinde yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görmekte olan 6 bebeğin sağlık durumu stabildir ve olumlu yönde seyretmektedir. Dün itibarıyla 6 bebek ağızdan beslenmeye başlamış olup, bu gelişme tedavi süreçlerinde önemli bir adımı teşkil etmektedir. Bebeklerin sağlık durumu iyi yönde gelişmeye devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.”