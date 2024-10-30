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Günün güzel haberi... Bebeklerden iyi haberler var...

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görmekte olan 6 bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği ve ağızdan beslenmeye başladıkları açıklandı.
Günün güzel haberi... Bebeklerden iyi haberler var...

Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde mamalarına etil alkol karıştırılmasından dolayı sağlıkları bozulan 6 bebeğin son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 bebeğin sağlık durumunun stabil, olumlu yönde seyrettiği ifade edilirken, “Dün itibarıyla 6 bebek ağızdan beslenmeye başlamış olup, bu gelişme tedavi süreçlerinde önemli bir adımı teşkil etmektedir” denildi.

 

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Bugün sabah saatlerinde yapılan değerlendirmelere göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görmekte olan 6 bebeğin sağlık durumu stabildir ve olumlu yönde seyretmektedir. Dün itibarıyla 6 bebek ağızdan beslenmeye başlamış olup, bu gelişme tedavi süreçlerinde önemli bir adımı teşkil etmektedir. Bebeklerin sağlık durumu iyi yönde gelişmeye devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.”

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