  • BIST 9432.62
  • Altın 2745.552
  • Dolar 33.9941
  • Euro 37.487
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAApple, iPhone 16 modellerini tanıttı

Günün Haberi: KKTC'den ABD'ye Tepki!

» »
Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’ye tepki: Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumu sona edirmeli
Günün Haberi: KKTC'den ABD'ye Tepki!

Dışişleri Bakanlığı dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Güney Kıbrıs ile imzalandığı duyurulan “İkili Savunma İş Birliğine Dayalı Yol Haritası”na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın ABD’nin son dönemde Rum tarafına artarak verdiği desteğin son örneği olduğu ve iki taraf arasında temel güvenlik kaygıları ile ilgili yapılabilecek iş birliği unsurlarını kapsadığı kaydedilerek, anlaşmada “iki tarafın askeri güçleri arasında birlikte çalışabilirliğin ilerletilmesi” hususunun dikkat çektiği belirtildi.

ABD Donanmasına ait savaş gemilerinin GKRY’ye yaptığı “liman ziyaretleri”, iki taraf arasındaki “stratejik ortaklığın” ileriye götürülmesi yönünde atılan adımlar ve ABD’nin GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının her yıl yenilenmesinin, özellikle son dönemde ABD’nin Rum tarafına verdiği yanlı desteğin somut göstergeleri olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu tehlikeli desteğin özellikle Kıbrıs’ın da bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde, tüm dengeleri bozma pahasına doğurabileceği tehlikeler tarafımızca birçok kez ortaya konmuştur. ABD, tüm riskleri göze alarak Rum tarafına verdiği yanlı desteği sürdürmeyi yeğlemektedir.  Kıbrıs meselesinde artık açık bir taraf olarak gördüğümüz ABD’yi sağduyu ile hareket etmeye; bölgedeki hassas dengeleri değiştirme çabalarına son vermeye ve Kıbrıs konusundaki tarafgir tutumunu sona erdirmeye davet ediyoruz. Tüm bu gelişmeler karşısında Kıbrıs Türk halkı aleyhinde oluşabilecek bir tehdit unsuruna karşı her daim hazırlıklı olduğumuzu ve Anavatan Türkiye ile birlikte gerekli görülebilecek adımları atma hakkımızı saklı tuttuğumuzu da ifade etmek isteriz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Karakuş'un otopsi sonucu açıklandı11 Eylül 2024 Çarşamba 16:07
  • UBP Merkezi açıkladı... Dava sonucu:11 Örgüt başkanı yetkilerini kullanamaz!11 Eylül 2024 Çarşamba 16:05
  • 1 haftada 66 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi öldü11 Eylül 2024 Çarşamba 16:03
  • Mahkeme kararı: UBP'de 11 Örgüt seçimi İPTAL, Girne Kadın Kolları seçimi de iptal olabilir! Kurultay ise tehlikede!11 Eylül 2024 Çarşamba 15:54
  • Taçoy: Ünal bey istikrarlı bir şekilde "KAÇIYOR"11 Eylül 2024 Çarşamba 15:38
  • Rum basını: Yavuz Çıkarma Plajı'nda “kayıp” kazıları başladı11 Eylül 2024 Çarşamba 13:24
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor11 Eylül 2024 Çarşamba 13:22
  • Erhürman: ‘Yürüyün de korkmayın’ diyen zihniyetle bir yere varamayız10 Eylül 2024 Salı 18:34
  • İş Kazası (Gelişme) 10 Eylül 2024 Salı 17:53
  • Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyeleriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı10 Eylül 2024 Salı 17:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti