Uyku sonrası rutini belirleyin Önemli olan 90 dakikalık uyku süreciniz değil, uykudan sonraki 90 dakikada ne yaptığınızdır. Uyandıktan hemen sonra yaptığınız şeyler, uyku kalitenizi belirler. Teknolojik cihaz kullanımını ertelemek, yeterli su içmek, mesane ve bağırsağı hafif egzersizlerle boşaltmak gibi.

Bir uyku hocası olan Nick Littlehales, kaliteli uyku için ihtiyacınız olan 8 öneriyi sıraladı.