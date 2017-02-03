Günün Menüsü 3 Şubat 2017 Cuma

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3 Şub. 17 Günün menüsü

Kış Çorbası

Çılgın Piliç

Çoban Salata

Ballı Tahinli Sarma

Kış Çorbası:

Kış Çorbası Tarifi'nin Malzemeleri:

2 Soğan

1 Patates

1 Havuç

2 Çorba Kaşığı Sıvıyağ

1 Kahve Fincanı Un

1 Çay Kaşığı Köri

5 Su Bardağı Et Suyu

1 Çay Kaşığı Limon Suyu

3-4 Dal Maydanoz

Tuz, Karabiber

Kış Çorbası Tarifi'nin Yapılışı:

Soğanları soyup ince ince kıyın. Patates ve havucu soyup yıkayın. Küçük küpler halinde doğrayın. Maydanoz yapraklarını yıkayıp kıyın. Sıvıyağı tencerede kızdırıp soğanı pembeleştirin. Patates ve havuçları ekleyip 5 dakika kavurun. Un ve köriyi ekleyip birkaç dakika daha kavurun.Et suyunu ilave edip 5 dakika kaynatın. Limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip koyulaşıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Çorbayı blenderden veya tel süzgeçten geçirin. Tencereye alıp tekrar ısıtın. Kıyılmış maydanozla süsleyip sıcak olarak servis yapın.

Çılgın Piliç

Çılgın Piliç Tarifi'nin Malzemeleri:

1 adet tavuk göğsü

50 gr ıspanak

1 dilim kare doğranmış dana jambon

1 dilim kare doğranmış tavuk jambon

1 tane biber

1 adet soğan

Yarım çay kaşığı karabiber.

20 gr rende kaşar

2 adet domates

100 gr mantar

1 çorba kaşığı beşamel sos

Çılgın Piliç Tarifi'nin Yapılışı:Kanatlı tavuk gögsünü ince olarak dövün. lspanak, dana ve tavuk jambon, mantar, sogan, domates, tuz, karabiber, beşamel sos ve rende kaşar ile kavurup dövülmüş tavuğa sarın. Domates sos ile pişirip, pilav ve patates tava ile servise sunun. Çoban Salata

Çoban Salata

Çoban Salata Tarifi'nin Malzemeleri:

2 küçük boy soğan

3 olgun domates

2 salatalık

5 sivri biber

Yarım demet maydanoz

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı sirke

4-5 çorba kaşığı sızma

Zeytinyağı

Tuz

Çoban Salata Tarifi'nin Yapılışı:Soğanları incecik piyazlık doğrayın. Üzerine tuz serpip elinizde ovalayarak soğanı yumuşatın. Domatesleri kabaca dilimleyin. Salatalıkları ister kabuklarını soyarak, ister kabuklarıyla bırakarak yarım daire biçiminde ince ince dilimleyin. Sivri biberlerin sap ve çekirdek kısımlarım çıkarıp ince ince dilimleyin. Maydanozu incecik kıyın. Sebzelerin üzerine limon suyu, sirke, zeytinyağı ve tuz ilave ederek dikkatlice harmanlayın. Geniş bir servis tabağına çıkarın.Çoban salatayı fazla bekletmeden servis yapın.

NOT: Çoban salatasının içine siyah zeytin, taze nane, taze soğan, dövülmüş sarımsak, kızarmış ekmek veya beyaz peynir ekleyebilirsiniz. Bu salataya ceviz ve nar ekşisi koyar, malzemeleri daha ince doğrayacak olursanız gavurdağı salatası yapmış olursunuz.

Ballı Tahinli Sarma

Ballı Tahinli Sarma tarifi

Ballı Tahinli Sarma Tarifi'nin Malzemeleri:

3 Yufka

1.5 Su Bardağı Tahin

1 Su Bardağı Bal

1 Su Bardağı Dövülmüş Fındık

1 Tatlı Kaşığı Mahlep

1 Yumurta Sarısı

1/2 Su Bardağı Pudra Şekeri

Ballı Tahinli Sarma Tarifi'nin Yapılışı:

Çukur bir kapta tahin, bal, mahlep ve dövülmüş fındığı iyice karıştırın. Bir yufkayı tezgaha yayın. Hazırladığınız harcın üçte birini yufkanın üzerine yayın.Ikinci yufkayı harcın üzerine yayarak aynı işlemi tekrarlayın.Üçüncü yufkanın üzerine de kalan harcı yaydıktan sonra, yufkayı ortadan ikiye bölün.Yuvarlak kısmından başlayarak yufkayı rulo şeklinde sarın Yufkanın diğer yansı için de aynı işlemi uyguladıktan sonra 5 cm eninde verev olarak dilimlere ayırın. Dilimleri tepsiye yerleştirip üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana kadar pişirin. Servis tabağına alıp üzerlerine pudra şekeri serpin.