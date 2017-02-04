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Günün Menüsü 4 Şubat 2017 Cumartesi

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Günün Menüsü 4 Şubat 2017 Cumartesi
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4 Şub. 17 GÜNÜN MENÜSÜ

                                      Tarhana çorbası

                                               Molehiya

                                               Gâvurdağı salatası

                                               Ballı Kek

 

 

 

 

TARHANA ÇORBASI

Hellim peyniri

Kurutulmamış tarhana

Yağ

Su

 

Öncelikle tencerenin içine yağ konularak, yağın iyice ısınması beklenir.

Dsteğe bağlı olarak miktarı değisen hellim peyniri, küçük parçalar halinde kesilir. Parçalara bölünen peynir daha sonra, ısınan yağda kavrulmak üzere tencereye konulur. Hellim peynirleri pembe bir renk alana kadar kavrulur.

Kavururken karartmamaya dikkat etmek gerekir. Bunun için de sürekli karıstırılmalıdır. Hellim peyniri pembe rengi aldıktan sonra, üstüne tencerenin yarısına gelecek sekilde su ilave edilir ve kaynamaya bırakılır.

Kaynadıktan sonra tarhana içine katılır ve yaklasık on, on iki dakika sonra hellimli tarhana çorbası hazır hale gelmiş olur.

 

MOLEHİYA

1 kilo kurutulmuş molehiya

yarım kilo isteğe göre et

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet iri domates

1 kilo su

1 baş ırı kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

 

Önce kurutulmuş molehiyalar sıcak suda ıslatılır,suyunun süzülmesi için süzgece konulur. Daha sonra bir tencereye ince kıyılmıs soğan konur ve pembeleşinceye kadar pişirilir daha sonra ısteğe göre hazırlanan et eklenir. Etler ve soğanlar pişince salça ilave edilir. Hepsi biraz kavrulunca molehiyalar eklenır. Tuz, karabıber ilave edılıp suyu eklenir. YaklaŞık olarak 1 saat 15 dk piştikten sonra yemek hazır olur. Çukur tabaklarda servis edilir.

 

 

GâVURDAĞI SALATASI

2 kaşık nar ekşisi

3 domates

1 soğan

yarım bağ nane

yarım demet maydanoz

3 sivribiber

biraz ceviz

1 fincan zeytinyağı

tuz

kırmızıbiber

 

Domatesi küp şeklinde doğmyalım. Biberin çekirdeğini çıkarıp ince ince doğrayalım. Soğanı, maydanozu ve naneyi doğrayalım. Zeytinyağını, nar ekşisini, tuzu ve kırmızıbiberi bir kapta çırparak salataya ekleyip karıştıralım. Salatayı tabağa alıp üzerine ceviz serpelim.

 

Ballı Kek

5 su bardağı un

2 yumurta

yarım su bardağı bal

1 su bardağı sıcak su

yarım su bardağı süt

yarım su bardağı erimiş tereyağı

2 yemek kaşığı kuru maya

3 yemek kaşığı kadar üzüm,sarı

3 yemek kaşığı ceviz içi

1 tatlı kaşığı kadar tarçın

Oktay Usta Ballı Kek Tarifi

 

Kekimizi yapmak için ilk olarak bir tencerede, balımız, sıcak suyumuzu, erimiş sonra ılıtılmış tereyağımızı ve sütümüzü bir arada bal tamamen eriyinceye kadar karıştırıyoruz. . Daha sonra karışım   ılınıp bal eriyince yumurtayı, mayayı, ve unumuzu azar azar katıp karıştırıp yoğuruyoruz.Kıvamı gelinceye kadar yoğurduğumuz bu hamurumuzdan daha sonra, yaklaşık orta boyda 30 kadar hamur bezesi hazırlayıp bir kenara diziyoruz. Ayrı bir kapta cevizimizi üzüm ve tarçını karıştırıyoruz. Ortası delik kek kalıbımızı alarak yağlıyoruz. İçine bezelerimizin yarısı olan on beş adedini kek kalıbına yerleştiriyoruz. Cevizli karışımımızı bezelerin üzerine bolca serpiyoruz. Daha sonra da kalan bezeleri bir sıra halinde dizerek aynı işlemi tekrar ediyoruz. Son olarak 2 yemek kaşığı erimiş tereyağını ve 2 yemek kaşığı balı karıştırarak kekimizin üzerinde  gezdiriyoruz. Bir kenarda yaklaşık 20 dk. bekletiyoruz. Daha sonra önceden ısıtılmış fırında 175 derecede yaklaşık 35-40 dk. pişiriyoruz.

 

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