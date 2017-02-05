Günün Menüsü 4 Şubat 2017 Pazar

Siz de bugün ne pişirsem diye düşünenlerden misiniz? Her gün sayfamızı ziyaret edin ve günlük seçilen menülerimizi kaçırmayın

Spot: Siz de bugün ne pişirsem diye düşünenlerden misiniz? Her gün sayfamızı ziyaret edin ve günlük seçilen menülerimizi kaçırmayın.

5 Şub. 17 Günün Menüsü

Kibris köftesi

Patates Kebabı

Mor salata

Çikolata soslu kek

KIBRIS KÖFTESİ

1 kg patates (yaklaşık 4-5 adet)

150 g kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

2,5 dilim ekmek içi

Yeteri kadar maydanoz

Tuz, nane ve kimyon

Patatesi rendenin en ince tarafı ile rendeleyin. Rendelenen patatesi sıkıp suyunu dökün.İçine soğanı rendeleyin ve o da ince tarafla rendelenecek. İçine geriye kalan malzemeyi ilave edin. İyice yoğurun, tüm malzeme birbirine karışsın.

Derince bir tava ya da tencereye bolca yağ dökün. Yuvarladığınız köfteleri içine atın. Ellemeyin kızaran köfteler kendiliğinden yukarı çıkacaktır. İyice kızarınca kağıt havluya çıkarın. Sıcak veya soğuk servis yapın…

Patates Kebabı

Gereken Malzemeler

1 kilo patates

1 kilo tavuk yada kuzu eti

2-3 adet soğan ( halka halka doğranmış olacak )

1-3 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Biber

1-2 adet tarçın

2-3 adet defneyaprağı

500 ml sıcak su

Yapılışı: Öncelikle patateslerimizi yıkayıp ve uzunlamasına keserek her bir parçaya birer çizik atalım. Sonra tavuk etlerimizi porsiyonluk parçalara ayıralım ve patateslerimizi fırın tepsisine dizelim. Üzerine doğradığımız soğanları ve domateslerimizi (Domatesler halka halka doğranacak )yayalım. İçerisine baharatlarımızı da ekleyip 1 yemek kaşığı salça ve biraz suyu karıştırarak tepsimizin üzerine gezdirelim. Geri kalan suyu da üzerine dökelim. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 1 saat kadar pişirelim. Sıcak olarak servis edelim. Afiyet Olsun.

Mor salata

MALZEMELER

1/2 kg mor lahana

2 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı kuru nane

2 tatlı kaşığı kimyon

1 limonun suyu

çok az zeytinyağı

tuz

HAZIRLANIŞI

Lahana ince ince kıyılır. Sarmısak dövülür ve en son olarakta diğer malzemeler konulup karıştırılır.

ÇİKOLATA SOSLU KEK

3 adet yumurta

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 limon kabuğu rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2/5 su bardağı un

1 çay kaşığı tarçın

Çikolata sosu için:

1 adet yumurta

5 yemek kaşığı pudra şekeri

125 gr margarin

5 yemek kaşığı kakao

Yumurtaları şekerle çırpın. Karışıma yağ, süt, kakao limon kabuğu rendesi, kabartma tozu vanilya ve tarçını katıp karıştırın. Elenmiş unu ekleyip hamur haline getirin. Yağlamış unlanmış kek kalıbına harcı döküp düzeltin.150 derecedeki fırında 30 -35 dakika pişirip fırından alın. Çikolata sosu hazırlamak için yumurta ve pudra şekeri mikserde çırpın. Kakao ile eritilip soğutulmuş margarini ilave edip mikserde en yüksek devirde 5 dakika çırparak sosu hazırlayın.