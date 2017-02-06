Günün Menüsü 6 Şubat 2017 Pazartesi

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6 Şub. 17 günün Menüsü

Acele çorba

Kolakas

Ayrelli

Gullurikya

Acele Çorba Malzemeleri:

1 çay bardağı kırmızı mercimek

1 adet ufak havuç

1 adet ufak soğan

1 adet ufak patates

3 çorba kaşığı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı tuz

7 su bardağı su

Acele Çorba Tarifi:

Mercimek yıkanır, havuç, soğan, patates soyulur ve doğranır, düdüklü tencereye atılır, üzerine sıvıyağ, tuz ve su konur. Kapağı kapatılır. 17 dakika haşlanır. Sonra blenderden geçirilir. Tekrar ocağa konur ve bir taşım pişirilir.

Kolakas

Malzemeler:

1-2 adet kolakas

2 adet patates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 tavuk göğsü

Yarım limon suyu

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

Soğan yemeklik doğranarak sıvı yağda pişirilir. Tavuk göğsü doğranır ve tencereye eklenir. Patatesler soyulur, küp küp doğranır, salça ve patatesler de eklenerek pişirilir. Kolakasın dışı nemli temiz bir bez ile silinir, sapından tutularak uca doğru soyulur. Soyulduktan sonra yıkanmaz sadece kuru bir bez ile silinir. Küp küp doğranır ve tencereye eklenir.Limon suyu, tuz, karabiber, pul biber ve üstünü geçecek kadar sıcak su da katılarak tencerenin kapağı kapatılır. Yaklaşık 20 dk sonra pişmiş olacaktır, patates ve tavuğa çatal batırarak pişip pişmediğini test edebilirsiniz. Afiyet Olsun.

Ayrelli

Bir demet ayrelli

Sıvı yağ

Dört yumurta

Soğan

Limon

Tuz

İlk olarak ayrelli eğer konservede ise, kutusundan çıkarılıp sudan geçirilir. Yabani ayrelli ise, genç sürgünleri toplanarak yıkanır ve kırılır. Kırılırken tazeliğine dikkat etmek gerekir. Taze olup olmadığı kırarken çıkan çıt sesinden anlasılır. Eğer bu ses çıkmıyorsa taze değildir ve yemek için kullanılmaz. Kırılan ayrelliler tavaya konulur. Acılığı geçene kadar haslanır ve yemekte kullanmaya hazır hale getirilir. Dçine bir bardak kadar su eklenir ve ayrellilerin hafif haslanması için normal ateste altı yakılarak beklenir. Ayrelliler pismeye yakın suyunu çeker. Su çekilince zeytinyağı eklenir. Daha sonra soğanlar doğranır ve tavaya konulan ısınmış haldeki sıvı yağa atılır. Ayrelliler ve soğanlar (pembelesinceye kadar) zeytinyağıyla birlikte iyice kavrulur.Daha sonra kızaran ayrellilerin üstüne dört tane yumurta kırılır. Yumurtanın sadece beyazlarını karıstırarak üzerine tuz eklenir.

Yumurtalar pisene kadar, ayrellinin her tarafına dağıtılarak karıstırılır. Pistikten sonra servis tabağına alınır ve üstüne isteğe bağlı olarak limon dökülür.

GULLURİKYA

Gerekenler:

1 bardak un, biraz yag, ilik su ile bir hamur yapilir.

1 bardak HARNUP pekmezi

1/2 bardak su

Yapilisi:

Hamurdan ufak parcalar koparilarak silindir seklinde cubuklar yapilarak yukaridaki sekil veilir ve hafif bastirilir. Pekmezle su bir tencerede kaynatilir.Icine hamur parcalari katilarak 15- 20 dk kadar kaynatilir.

Not: Bu tada ulasmak icin mutlaka harnup pekmezi kullanin. Ilik veya soguk olarak yenmesi tavsiye edilir.