Günün Menüsü 7 Şubat 2017 Salı

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7 Şub. 17 günün Menüsü

Tarhana Çorbası

Kıbrıs Köfte

Golyandro salatası

Yoğurt tatlısı

Tarhana Çorbasi:

Malzemeler.

6.7 tane Kıbrıs tarhanası .

8-su bardağı su.

1-Tane tavuk suyu magi.

4- dilim hellim peyniri.

3- çorba kaşığı sıvıyağ.

biraz Tuz.

Yapilisi:

Tarhanayı derin bir kaba alın. Üzerine 8,su bardağı su ilave edip, 15 dakika dinlendirin. magiyi de ilave ederek Tencereyi ocağa oturtup . Hafif ateşte arada karıştırarak kaynamaya bırakın. Ayrı bir yerde küp kesilen hellim peynirini sıvıyağda kızartın. Kaynayan çorbaya ekleyip, biraz daha kaynamaya birakiniz guzelce akidelenen tarhana corbamiz olmustur sicak sicak servis yapilir afiyetle yiyebilirsiniz sevgiler:)

Kıbrıs Köftesi Tarifi İçin Malzemeler:

500 gr köftelik kıyma,

3 adet patates (rendelenmiş),

1 adet soğan (rendelenmiş),

1 adet yumurta,

1 çay bardağı galeta unu,

Tuz,

Karabiber,

Kırmızı pul biber,

Kırmızı toz biber, Kimyon.

Kıbrıs Köftesi Yapılışı

Bir kabın içine tüm malzemeyi koyalım ve 15-20 dakika yoğuralım.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, elimizi hafif suyla ıslatıp, istediğimiz şekli verelim.

Hazırladığımız köfteleri 1 saat buzdolabında dinlendirelim.

Tavaya sıvı yağı koyalım ve kızdıralım.

İçine köfteleri ilave edip, arkalı önlü pişirelim.

Kıbrıs Köftelerimizi, sıcak sıcak servis yapalım. Afiyet olsun.

Golyandro Salatası

Malzemeler (4 kişilik)

½ demet taze golyandro

5 adet taze soğan

3 adet domates

Ağız tadına göre tuz

4 çorba kaşığı zeytinyağı

½ limon

Hazırlanışı

Golyandro ve soğanları ayıklayın ve iyice yıkayın. Suyunu süzün. Bir salata kabı içerisine golyandro ve soğanları 1cm kalınlığında doğrayın. Domatesleri doğrayıp kabın içerisine ilave edin. Son olarak tuz, zeytinyağı ve limon suyunu ilave edip karıştırın ve servis yapın.

Yoğurt Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler:

3 adet yumurta,

5 adet türk kahvesi fincanı toz şeker,

Yarım türk kahvesi fincanı sıvı yağı,

3 yemek kaşığı yoğurt,

6 adet türk kahvesi fincanı un,

1 paket kabartma tozu.

Şerbeti İçin:

4 su bardağı toz şeker,

5 su bardağı su,

Yarım limon suyu.

Yoğurt Tatlısı Tarifi

Yoğurt Tatlısı Yapılışı

Şerbeti için; orta boy bir tencereye toz şekeri, suyu koyalım ve 8 dakika kaynatalım.

Sonra limon suyunu ilave ettikten sonra soğumaya bırakalım.

Bir kaba toz şekeri, yumurtaları koyup, blender ile çırpalım.

İçine sıvı yağı, yoğurdu, unu, kabartma tozunu koyalım ve karıştıralım.

Yağlanmış borcama hazırladığımız karışımı dökelim ve önceden ısıtılmış 180° fırında yaklaşık 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirelim.

Fırından çıkarınca 5 dakika bekleyelim ve kepçeyle şerbeti üzerinde gezdirelim.

Tatlı şerbeti iyice çektikten ve soğuduktan sonra dilimleyelim.

Yoğurt Tatlısının üzerini hindistan cevizi ile süsleyip, servis yapalım.