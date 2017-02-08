Günün Menüsü 8 Şubat Çarşamba

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8 Şub. 17 Günü Menüsü

Mantar Çorbası

Margarına Bulli

Beyaz Peynirli Salata

Şammali

Mantar Çorbası

Yarım kilo mantar,

2 su bardağı süt,

6 su bardağı su,

3 yemek kaşığı un,

3 yemek kaşığı tereyağı,

3 yemek kaşığı sıvı yağı,

Karabiber,

Tuz,

Yarım limon suyu.

Yapılışı

Mantarları iyice yıkayalım.

Tencerede biraz su kaynatalım.

İçine yarım limon suyunu ve mantarları ilave edip haşlayalım. (Hem mantarın siyah suyu gidecek hem de çorba sert olmayacak)

Haşladığımız mantarları minik minik küp şeklinde doğrayalım.

Tencereye sıvı yağı ve tereyağını koyup tereyağını eritelim.

Üzerine unu ilave edip biraz kavuralım.

Sonra hızlı hızlı karıştırarak 1 su bardağı suyu ilave edelim.

Tekrar 1 su bardağı daha su ilave edip iyice karıştıralım ve unun açılmasını sağlayalım.

Daha sonra kalan suyu ve sütü ilave edip kaynatalım.

Kaynadıktan sonra minik minik doğradığımız mantarları ve tuzu ilave edip 10-15 dakika daha kaynatalım.

Sütlü Mantar Çorbamızın üzerine isteğe bağlı olarak karabiberi serpip sıcak olarak servis yapalım.

Magarına Bulli

2 adet tavuk butu

1 paket makarna

1 adet hellim

Karabiber

Kuru nane

Sıvı yağ

Tuz

Su

Öncelikle tencerede bulunan yeteri miktardaki suyun içine, haslanması için tavuk konulur ve kaynamaya bırakılır. Diğer taraftan çubuk makarnalar isteğe göre ikiye veya dörde bölünür. Bir taraftan da hellim peyniri rendelenir.

Yarım saat sonra kaynamış olan tavuk, tencereden çıkartılır. Tavuğun haslandığı suyun içine makarnalar atılır. (F:12) Bu arada su kaynar olmalıdır. Hellim peyniri tuzlu olduğu için, isteğe göre az miktarda tuz katılabilir. On dakika içinde makarnalar hazır olmaktadır. Servis tabağına önce hellim peyniri, sonra haslanmış makarnalar, ardından üstüne tekrar hellim peyniri konulur. Makarnanın güzelliği, hellim peynirinin kat kat serpistirilmesinden gelmektedir. Haslanmış olan tavuk da makarnanın üzerine ilave edildikten sonra, artık en son makarnanın üstüne kuru nane serpistirilir ve magarina bulli bu sekliyle servis hazır hale gelir.

Beyaz Peynirli Salata

Malzemeler

Marul

Roka

Domates

Salatalık

Taze soğan

Maydanoz

Beyaz peynir

Siyah veya yeşil zeytin

Keten tohumu

Tuz, zeytinyağı, limon suyu

Yapılışı

Salata malzemelerini iri iri doğruyoruz. Zeytinyağını ve limonunu ekleyip harmanlıyoruz. Dilerseniz tuzda ekleyebilirsiniz. Ben kullanmadım.

Kaselere yada salata tabağına koyuyoruz. Üzerine beyaz peynirleri dilimliyoruz. Zeytinle süslüyoruz ve keten tohumu serpiyoruz. Afiyetle olsun.

Şammali

Malzemeler

1 su bardağı un,

2,5 su bardağı irmik,

1 su bardağı toz şeker,

1 su bardağı yoğurt,

1 çay bardağı Zeytinyağı,

yarım çay bardağı süt,

2 paket vanilya,

1 paket kabartma tozu,

limon kabuğu

Üzeri İçin:

50 gr badem

Şerbeti İçin:

2 su bardağı şeker,

2 su bardağı su,

1/2 tatlı kaşığı limon suyu.

Yapılışı

Şerbeti hazırlamak için: Tencere içerisine şekeri, suyu ve limonu koyup kaynatalım. Şerbeti ılımaya bırakalım.

Bir kabın içerisine yoğurdu, sütü ve zeytinyağını alalım ve iyice karıştırdıktan sonra üzerine unu, irmiği, kabartma tozunu, şekeri ve vanilyayı ekleyip iyice karıştıralım.

Üzerine limonun kabuğunu rendeleyelim.

Hamuru iyice karıştırıp yağladığımız fırın tepsisine dökelim ve üzerini düzeltelim.

Üzerine bademleri aralıklı olarak batıralım.

Önceden ısıtılmış 180 ° fırında üzeri pembeleşene kadar pişirelim.

Tatlımızı fırından alıp biraz ılımasını bekleyelim ve ılık olan şerbeti üzerine dökelim.

Yarım saat dinlendikten sonra karelere keselim. Şammali Tatlısı servise hazır.