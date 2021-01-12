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Güpegündüz Hırsızlık!

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Hamitköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ramazan Korkmaz, Ekrem Artar ve Ali Ak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Güpegündüz Hırsızlık!

Hamitköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ramazan Korkmaz, Ekrem Artar ve Ali Ak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele le ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer 4 – 9 Kasım 2020 tarihleri 11.30-17.00 saatleri arasında Hamitköy'de bulunan inşaat içerisinden bir taşeron firmaya ait 30 adet 50x300 cm, 15 adet 30x300 cm ebatlarındaki toplam değerleri 15,000 TL olan Kuafman marka sarı suntaları zanlılar Ramazan Korkmaz, Ekrem Artar ve Ali Ak tarafından sirkat edildiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıların 6 Ocak 2021 tarihinde İskele Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından benzer suçlardan ötürü tespit edilip tutuklandığını ve bahse konu 15 adet 30x300 cm ebatlarındaki kalıp tahtalarının da zanlıların tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Gencer mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Korkmaz ve Artar’ın gönüllü ifade vermiş olup bu ifadelerinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca aranan 30 adet 50x300 cm, olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendire Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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