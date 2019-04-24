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Gürcafer: “1 Mayıs’ta inşaat faaliyetlerini durdurun”

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaptığı yazılı açıklama ile üyelerini “1 Mayıs İşçi Bayramı”nda inşaat faaliyetlerini durdurmaya ve çalışanlarına tatil vermeye çağırdı
Gürcafer: “1 Mayıs’ta inşaat faaliyetlerini durdurun”

Açıklama şöyle:

“Geçtiğimiz yıl, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda ülkedeki inşaatların neredeyse tamamının durması üyelerimizin duyarlılığının bir göstergesi olmuş ve bizi gururlandırmıştı.

Bu yıl ve gelecek yıllarda da iş gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramları’nda, ülkemizde alın teri döken tüm emekçilere dinlenme hakkı verilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu düşüncelerle, tüm üyelerimizi 1 Mayıs gününün çalışanların günü olduğunun bilinciyle hareket ederek inşaat faaliyetlerini durdurmaya ve çalışanlarına tatil vermeye çağırırız.”

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