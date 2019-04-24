Gürcafer: 1 Mayıs'ta inşaat faaliyetlerini durdurun

Açıklama şöyle:
“Geçtiğimiz yıl, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda ülkedeki inşaatların neredeyse tamamının durması üyelerimizin duyarlılığının bir göstergesi olmuş ve bizi gururlandırmıştı.
Bu yıl ve gelecek yıllarda da iş gününe denk gelen 1 Mayıs İşçi Bayramları’nda, ülkemizde alın teri döken tüm emekçilere dinlenme hakkı verilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bu düşüncelerle, tüm üyelerimizi 1 Mayıs gününün çalışanların günü olduğunun bilinciyle hareket ederek inşaat faaliyetlerini durdurmaya ve çalışanlarına tatil vermeye çağırırız.”
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