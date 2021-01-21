Gürcafer: 1974 öncesi inşa edilen binalar elden geçirilmeli, yarın çok geç olabilir

GÜRCAFER: 1974 ÖNCESİ İNŞA EDİLEN BİNALAR ELDEN GEÇİRİLMELİ, YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 1974 öncesi inşa edilen binaların deprem yönetmeliğine göre yeniden elden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gürcafer, 1974 öncesinde inşa edilip birçoğu kamu ve okul binası olan bu yapıların yeni deprem kurallarına göre hemen güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek ‘yarın çok geç olabilir’ uyarısında bulundu.

Gürcafer, bugün meydana deprem sonrasında Bayrak Radyo Televizyonu’na (BRT), konuk olarak çok önemli açıklamalar yaptı.

Cafer Gürcafer, binaların depreme dayanıklılığı konusunda İnşaat Mühendisleri Odası’nın ciddi denetimlerinin olduğunu kaydetti. Bu denetimler çerçevesinde yeni yapılmış olan binalarda depreme dayanıklılıkla ilgili konulmuş olan kurallara uyulduğunu ve bu konuda hiçbir endişesinin olmadığını kaydetti.

1974 öncesinde inşa edilen binaların depreme dayanıklılığı konusunda ciddi uyarılarda da bulunan Cafer Gürcafer şunları kaydetti: “1974 öncesinde inşa edilen ve birçoğu kamu ve okul binası olan bu yapıların yeni deprem kurallarına göre güçlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin Namık Kemal Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin kolej binası ve Lefkoşa’daki daha birçok bina yeni deprem kurallarına göre güçlendirilmelidir. Bu çok büyük bir tehlikedir ve biz bir süredir bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Ülkemiz yönetimi, hükümetlerimiz, devletimiz önceliklerini belirlerken bunu en üst sıraya koymalıdır. Defa defa söylüyorum. KTİMB olarak bu hususta sürekli açıklama yapıyoruz. Bugünkü deprem bize bir işarettir. Son pişmanlık fayda etmez. Yarın itibari ile tüm yatırımlar buna yönlendirmeli, kamu binalarımız ve okullarımız deprem yönetmenliğine göre elden geçirilerek tümü için güçlendirme projesi yapılmalıdır.”