Gürcafer: 2019, Kıbrıs sorununun çözüm yılı olsun

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürcafer’in mesajı şöyle:

“Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Maalesef 2018 yılı, acılar ve zorluklarla dolu bir yıl oldu.

2018 yılında yaşanan acı ve zorlukların bir daha yaşanmaması, 2018’in yerini huzur dolu bir yıla bırakması en büyük arzumdur.

Her yıl olduğu gibi, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirmesini temenni ederken, Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşılacağı yönündeki umutlarımızın yeniden yeşermesini ve çocuklarımızın barış içinde, gelecek kaygısı olmaksızın yaşamasının garantisi olan çözüme bu yıl ulaşılmasını canıgönülden dilerim.

Bu duygu ve düşüncelerle, temennim 2019 yılının ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık, huzur ve refah getirmesidir.”