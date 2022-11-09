Gürcafer: Atatürk Bugünün Dünyasına, Bugünün İnsanlığına Işık Tutmaya Devam Ediyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürcafer mesajında Atatürk’ün 90 yıl önce ortaya koyduğu fikirleri, söylenmiş sözleri ile bugünün dünyasına, bugünün insanlığına ışık tutmaya devam ettiğini belirtti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Yalnız Türkiye değil tüm dünyada artarak devam eden Atatürk sevgisi, bir lider olarak kişiliğinin ve ortaya koyduğu ilkelerinin ne kadar kıymetli olduğunun göstergesidir. Saygıyla anıyoruz” dedi.