  • BIST 2.227,42
  • Altın 910.389
  • Dolar 14.6363
  • Euro 16.3357
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Gürcafer: Belediyelerdeki Sorun Büyüklük Küçüklük Değildir. Esas Mesele Yapısaldır

» »
Gürcafer: Belediyelerdeki Sorun Büyüklük Küçüklük Değildir. Esas Mesele Yapısaldır
Gürcafer: Belediyelerdeki Sorun Büyüklük Küçüklük Değildir. Esas Mesele Yapısaldır

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, belediyelerin itirazlarına rağmen ısrarla birleştirilmeye çalışılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Gürcafer, belediyelerdeki esas meselenin yapısal olduğunu belirtti.

Cafer Gürcafer, belediyelerin ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalarını hedefleyen bir reform çalışması yapılabilmesine olanak sağlanması gerektiğini ifade etti.

KTİMB Başkanı Gürcafer’in açıklamasının tam metni şöyle:

“Her zamankinden daha fazla toplumsal uzlaşıya, birlikte hareket etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Hal böyleyken nerdeyse tüm belediyelerin itirazlarına rağmen ısrarla birleştirilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz. Kanaatimizce belediyelerdeki sorun büyüklük küçüklük veya çokluk azlık meselesi değildir. Aksine esas meselenin yapısal olduğunu uzun zamandan beridir söylüyoruz. Belediyelerin ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalarını hedefleyen, buna paralel keyfi faaliyetleri, davranışları engelleyici, caydırıcı yasal düzenlemeleri de içeren ve bu çerçevede verimlilik esasına göre birleşme gerektirecek noktalarda birleşmeleri öngören bir reform çalışması yapılabilmesine olanak sağlanmalı.”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Halkımızı Terör Örgütlerinin İnsafına Bırakmamız Mümkün Değildir30 Mart 2022 Çarşamba 15:31
  • Kutlu Evren, Elektrik Mühendisleri Odası’nı Kabul Etti.30 Mart 2022 Çarşamba 15:27
  • KIBTEK, Elektrik Kesintisi Yapılacak Bölgeleri ve Saatleri Duyurdu30 Mart 2022 Çarşamba 15:23
  • Bengihan: Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır30 Mart 2022 Çarşamba 15:03
  • Hemşireler ve Ebeler Birliği Üyelerine Yönelik Eğitimler Devam Ediyor30 Mart 2022 Çarşamba 14:56
  • Ekmeğe de Zam Geliyor30 Mart 2022 Çarşamba 14:36
  • Komitede Yarın Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Görüşülecek30 Mart 2022 Çarşamba 14:27
  • Mimarlar Odası’nın “4. Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nın Sonuçları Açıklandı30 Mart 2022 Çarşamba 14:23
  • “Birleş, Harekete Geç, Dönüştür: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Birliği Güçlendirme” Projesi Açılış Etkinliği Yapıldı30 Mart 2022 Çarşamba 14:14
  • El-Sen, Kıb-Tek' teki Sorunlar ve Son Gelişmeleri Değerlendirdi30 Mart 2022 Çarşamba 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti