Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülke ekonomisi ve sağlık konusunda acil alınması gereken kararlar ve atılması gereken adımlar olmasına karşın Cumhuriyet Meclisi’nde belirleyici çoğunluğun gündeminin erken seçim olduğunu kaydetti.

Gürcafer, “Birbirimizi karşılıklı incitmenin zamanı geldi de geçiyor artık” ifadelerini kullandı.

Cafer Gürcafer, “mecliste 50 milletvekilimiz var. Tümüne, “eğer aşıyı getiremezsek, zamanında aşılanmayı sağlayamazsak, eğer seçime konsatre olup da işin ekonomik boyutu ile ilgilenmezsek, 2021 sezonunda otellerimiz kapalı kalırsa ve otellere paralel bundan beslenen üretim sektörleri, enafımız kapalı kalırsa ne olur? Böyle bir durumda siz ne yapmayı düşünürsünüz? Diye sorulsun. Bakalım kaçı mantıklı cevap verecektir. Birbirimizi karşılıklı incitmenin zamanı geldi de geçiyor artık. Şuanda milletvekillerinin çoğunluğunun gailesi, ‘Erken seçim olursa ben aday olacakmıyım, seçilecek miyim? Acele benim filan köye gitmem gerekir, şeklindedir. Biz ise ekonomi, insanlar, açlık, işsizlik, bunların gailesindeyiz” diye konuştu.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, TV 2020'de Çiğdem Aydın'ın sorularını yanıtladı, gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

“ESAS TEHLİKE KAPIDA... ŞİMDİ EKONOMİYİ HAREKETE GEÇİRME VAKTİDİR”

KTİMB Başkanı Gürcafer, pandemi nedeni ile kapanmayı yaşadığımız dönemde insanların kötü günler için yapmış oldukları birikimlerini kullanarak süreci atlattığını, ancak bugün o birikimlerin tükendiğini söyledi.

Gürcafer, “Şimdi artık biz ekonomiyi harekete geçiremezsek işte esas tehlike o zaman başlayacak” uyarısında bulundu.

“EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Ekonomik Örgütler Platformu’nun bu noktada sorumluluğunun bilincinde olduğunu ve bu hususta hergün toplantılar yapıp, sorunların çözümüne yönelik kafa yorduğunu söyledi.

Gürcafer, “Ekonomik Örgütler Platformu hergün toplanıyor ve her gün bu işlere kafa yoruyor. Bizim STÖ’leri olarak topluma, ülkeye karşı bi sorumluluğumuz vardır. Bu durumda hep birlikte, el ele, omuz omuza çıkmak zorundayız” dedi.

Cafer Gürcafer, “Tüm senrayoları değerlendirdik vardığımız sonuç ise bizim toplumu aşılayıp, aşılanmış ,insanların geleceği şekilde çılımı sağlamamız lazım ve ortaya çıkacak olan turizm potansiyelinden, yap-sat sektörü için payımıza düşeni almamız lazımdır. Eğer bunu başarabilirsek Nisan ayı itibari ile toplumun yüzde 50-60’sı aşılanmış olur, aşı karnesi ile seyehat etmek isteyen turistlere ülkeyi açarız. Bunu da başarabilmemiz bir mucize değildir” diye konuştu.

Gürcafer, “Bizim derdimiz bu iken birilerinin ‘seçime gidelim, erken seçim yapalım’ gailesi bizi isyan ettirir, bu dönemde bu olmaması lazımdır” dedi.

“MESELE TOPLUMSAL BİR MESELEDİR”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, erken seçim konusunda önceki gün yaptığı açıklamanın ardından kensisi ile irtibata geçen tek kişinin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman olduğunu söyledi.

Gürcafer, Erhürman ile konuyu uzun uzadıya konuşup tüm olasılıklar üzerinde karşılıklı görüş belirttiklerini aktararak, “Farklı düşünebiliriz ama mesele toplumsal bir meseledir. Birlik ve beraberlik içerisinde topluma bu noktada örnek olmamız, bu açmazdan çıkmamız lazımdır. Söylemek istediğimiz, iş dünyası ve beraberindeki 10 binlerce çalışan çok ciddi bir rahatsızlık içerisindedir ve bu defa erken seçim söz konusu olursa vereceğimiz tepki çok sert olacaktır” dedi.

“ÖNCE SAĞLIK VE EKONOMİ SONRA SİYASET”

Gürcafer, konuşmasının devamında iktidar ve muhalefete birlik, beraberlik çağrısında da bulundu.

Cafer Gürcafer, “Gelsin, iktidar, muhalefet tüm gündemleri bir kenbara koyalım, ekonominin yağa kaldırılması için her gün toplanalım. Kararlar alalım ve bu kararlarımızı uygulayalım. Aşının planlanması, getirilmesi bunu başaralım, ondan sonra seçim yapacaklarsa yapsınlar. Bizim endişemiz esas önceliğimiz olan konunun öteleneceği ve bundan dolayı ortaya bir felketin çıkacağıdır. Bu felaketi de kimse kabullenmeyecek. Ben hükümette değildim ne yapayım olacak. Oysa bu anlayısın değişmesi lazımdır. Herkes bu sorumluluğu hissetmek zorundadır. Halka karşı sorumluluklarını sorgulamaları lazımdır” diye konuştu.

“SİSTEMDE ARIZA VAR”

Ülkede artık zihniyetin, rejim de dahil tüm sistem baştan aşağı değişmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Gürcafer, “İyi kötü bir hükümet kuruldu ama biraz öncesine gitmek gerekirse, ekonomik ve sosyal olarak bir krizin, sağlık açısından ise bir savaşın içerisindeyiz. Hükümetsiz kaldık. Bu dönemde biz ekonomik örgütler olarak , ‘geçici bir dönem için teknokrat bir hükümet kurun, konusunda en uzman oluşan insanlardan oluşsun, bu ülkeye karşı bu sorumluluğumuz vardır. Bu savaştan ve krizden çıkabilmemeiz için kısa vadede çok başarılı olmaya ihtiyacımız vardır. Pandemi ekonomisi diye bir ekonomik modelleme yapmamız , kısa dönemi planlamamız lazımdır’ dedik. Nedeni nedir bilmem, Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu’nu, maliyenin içinde büyüyen adamı aldık, Eğitim Bakanlığına verdik. Eğitimci adam Sayın Nazım Çavuşoğlu’nu Tarım Bakanı, Sayın Dursun Oğuz’u da Maliye Bakanı yaptık. Ben yeterince tecrübeli ve donanımlı bir insan olduğumu düşünüyorum, ben anlayamadım. Ama artık oldu bitti. İhtiyacımız olan zihniyetin değişmesi lazım. Ülkede rejim de dahil tüm sistem baştan aşağı değişmelidir” ifadelerini kullandı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede alanında uzman kişilerin de artık aktif bir şekilde siyasete girebileceği ve verimli olabileceği bir yöntemin bulunması gerektiğini kaydetti.

Gürcafer, “Ülkede alanında uzman birçok insan var ve biz bu insanların uzmanlıklarından yararlanamıyoruz. Demek ki sistemde bir arıza var. Buna hepimiz için bir el atmamız lazımdır” dedi.

“STÖ BAŞKANI OLARAK DA ÜLKEME HİZMET EDEBİLİRİM”

Gürcafer, bir izleyicinin, “Sayın Gürcafer’in bence siyasete girme zamanı gelmiştir” şeklindeki yorumuna ise “Ben siyasete girmem. Ben bir STÖ başkanıyım, sivil toplumda da ülkeme hizmet edebildiğimi inanıyorum. Bugün ülkenin en değerli insanı bile meclise gönderilse, bu sistem o kişiyi de tüketir. Bu nedenle sistemin bütünlüklü olarak ele alınıp, değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz” şeklinde yorum yaptı.

“POPÜLİZİM İŞLERİN DOĞRU YAPILMASINI ENGELLİYOR”

Aydın’ın sorusu üzerine, Alsancak- Lapta yolu projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Gürcafer, ihale mevzuatının ihale edilmiş işin yüzde 20 azaltılıp eksilmesine olanak tanıdığını, şu veya bu nedenlerden dolayı herhangi arttırma söz konusu ise bu arttırmanın yüzde 20’ye kadar olduğunu belirtti.

Gürcafer, yüzde 20’nin üzerinde bir artırma söz konusu ise de bunun için ayrıca bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini, aksi halde yeni bir ihaleye çıkıldığını ifade etti.

Ancak ülkemizde bazen gerçeklerle yaşananların çeliştiğini söyleyen Cafer Gürcafer, “örneğin msela bu işin bütünü ile ilgili bir proje yapılmalıydı, bütünü için kaynak ayrılmalıydı, gerekirse borçlanma yapılmalıydı ve işin bütünün ihale edilmesi lazımdı. Çünkü bir işin 2 veya 3 müteahhit kullanılarak yapılması da ileride doğurabileceği sıkıntılar vardır” dedi.

Ülkedeki kaynak yetersizliğinin yanı sıra popülist yaklaşımların da bu işlerin doğru yapılıp ilerlemesine engel teşkil ettiğini belirten Gürcafer, “Ülkemizde kaynak yetersizliğinden dolayı, biraz da popülist yaklaşılarak, “yahu çıkayım da insanlar başladığımı görsünler en azından” düşüncesi ile yarım yamalak işler yapılıyor. Örneğin Güzelyurt Hastanesi. Önce beton armesi çıktı, sonra tuğlası ile sıvası ihaleye çıktı, halen tamamlanmadı. Popülizim bu işlerin doğru yapılmasını engelliyor. Alsancak yolu öncelikli projelerden biridir. Yatırımın altyapısıdır. Bunun yapılması lazımdı ama popülizim işin içine giriyor ve bizim müteahhidimizi de birbirine düşüyor” dedi.