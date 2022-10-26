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Gürcafer: Böyle insanları seçtiğimiz sürece ülkenin düzelmesini beklemeyelim

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, halkın kime oy verdiklerini ve bazı palavracı vekillerin sahip olduğu vekillik mertebesini ne için kullandığını görmelerinin geleceğimiz için önemli olduğunu söyledi.
Gürcafer: Böyle insanları seçtiğimiz sürece ülkenin düzelmesini beklemeyelim

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Böyle insanları seçtiğimiz sürece bu ülkenin düzelmesini boşuna beklemeyelim. Televizyon ekranlarında halkın çıkarlarından başka bir gaileleri yokmuş gibi konuşan, konuşurken mangalda kül bırakmayan, nerdeyse gece gündüz halka hizmet etmek için çalıştığını zannettiğiniz bazı palavracı vekillerin kendi menfaatleri söz konusu olduğunda kapalı kapılar arkasında savurdukları hükümeti bozma şantajlarını halktan fazla seçmenlerinin bilmesinde yarar var. Kime oy verdiklerini ve sahip olduğu vekillik mertebesini ne için kullandığını görmeleri geleceğimiz için önemli. Koalisyon ortakları arasında gelişen kurum ve daire takaslarının benzer dayatmalar sonucu şantaj neticesinde değiştiği endişesini taşıyoruz. Geçmişte yaşanmış bazı yağmalamaların hesaplarının sorulmasını beklerken yenilerinin yaşatılmasına seyirci kalmayacağız. Gözümüz üzerinizde efendiler.

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