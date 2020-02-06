  • BIST 123.519
  • Altın 301,667
  • Dolar 5,9853
  • Euro 6,5836
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Gürcafer: "Bu kadar zamandır eylem yapıyoruz ilk kez arka kapıdan kaçan bir başbakan gördüm" dedi.

» »
"Bu kadar zamandır eylem yapıyoruz ilk kez arka kapıdan kaçan bir başbakan gördüm" dedi.
Gürcafer: "Bu kadar zamandır eylem yapıyoruz ilk kez arka kapıdan kaçan bir başbakan gördüm" dedi.

Başbakanlık önünde eylem başlatan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, bakanlıklar önüne çadır kurdu.

Başbakan Ersin Tatar'ın kendileri ile görüşmemesini saygısızlık olarak nitelendiren Birlik Başlkanı Cafer Gürcafer, , "Bu kadar zamandır eylem yapıyoruz ilk kez arka kapıdan kaçan bir başbakan gördüm" dedi.

Gürcafer, eylemin devam edeceğini,  "Bu saatten sonra Lefkoşa'da yürünecek yer bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İKV Başkanı Zeytinoğlu’ndan AB’a Doğu Akdeniz Eleştirisi06 Şubat 2020 Perşembe 14:33
  • Basın-Sen: Nadir'in açıklamaları basının geldiği hali özetlemekte06 Şubat 2020 Perşembe 14:17
  • Meclis Ad-Hoc Komitesi Toplandı06 Şubat 2020 Perşembe 14:06
  • Gürcafer:İmar planının seçimler öncesi hayata geçirilmesini istiyoruz06 Şubat 2020 Perşembe 13:41
  • HTKS İstanbul’da Uçak Kazasından Duyduğu Üzüntüyü Belirtti06 Şubat 2020 Perşembe 13:17
  • Dr. BurhanNalbantoğlu, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı06 Şubat 2020 Perşembe 13:08
  • BRT Müdürü Özkurt: Çalışanların Menfaatlerini Daha Da İleri Götürmede Hep En Önde Olduk06 Şubat 2020 Perşembe 12:39
  • Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığından Yol Tamir İhale Açıklaması06 Şubat 2020 Perşembe 12:34
  • Akansoy'un BRT'deki programı son dakka iptal edildi!06 Şubat 2020 Perşembe 12:32
  • İnşaat Müteahhitleri Birliği Lefkoşa’da İmar Planı eylemi düzenliyor06 Şubat 2020 Perşembe 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti