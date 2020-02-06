Başbakanlık önünde eylem başlatan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, bakanlıklar önüne çadır kurdu.
Başbakan Ersin Tatar'ın kendileri ile görüşmemesini saygısızlık olarak nitelendiren Birlik Başlkanı Cafer Gürcafer, , "Bu kadar zamandır eylem yapıyoruz ilk kez arka kapıdan kaçan bir başbakan gördüm" dedi.
Gürcafer, eylemin devam edeceğini, "Bu saatten sonra Lefkoşa'da yürünecek yer bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.
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