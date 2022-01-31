  • BIST 2.003,20
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.4224
  • Euro 15.0484
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Gürcafer: Cumhurbaşkanı’ dan Saray Ve Meclis Binası Yerine 4 Bölgede 4 Yaşlılar Evi Yapılmasını Önermesini İsteyeceğim

» »
Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ nde Yaşanan İnsanlık Dramından "Sistemsizliği" Sorumlu Tuttu
Gürcafer: Cumhurbaşkanı’ dan Saray Ve Meclis Binası Yerine 4 Bölgede 4 Yaşlılar Evi Yapılmasını Önermesini İsteyeceğim

 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, devletin denetim zafiyetine olduğunu ileri sürerek, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği” sorumlu tuttu.

KTİMB’den verilen bilgiye göre, Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşananların çok üzücü olduğunu vurgulayan Gürcafer, “Hiç olmaması gereken ve utanmamız gereken ve hepimizin ders çıkarması gereken bir olaydır” dedi.

Gürcafer, katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan “saray ve meclis binası” yerine 4 bölgede, 4 yaşlı evi yapılmasını önermesini isteyeceğini kaydetti.

KTİMB’nin Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’ne müdahale ettiğini ve binanın tamir, tadilatının birlik tarafından yapılacağını söyleyen Gürcafer şöyle konuştu:

“Herkes heyecanlandı, herkes bir katkı yapmak istiyor, eyvallah. Gideceğiz ve yapacağız, belediye de buranın yönetimini devralacak. Belki Sağlık Bakanlığı birkaç hemşire atayacak ve mutlu bir tablonun fotoğrafını çekip, insanlara göstereceğiz. Ama bu sorun çözülmedi. Tekrar tekrar başka yerlerden çıkacak. Çünkü, bizim devletimizin kontrol mekanizması, denetleme mekanizması tamamen çökmüştür. Çünkü sistemimiz yoktur. Memlekette sistemsizlik sistem olmuştur.”

Lapta Huzur Evi’nin inşaatına başlanacağını kaydeden Gürcafer, Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığı döneminde protokolün yenilendiğini ve bir yıl sonra teslim etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Ülkenin önceliklerinin belirlenerek, bunların sıra ile yapılması gerektiğini ifade eden Gürcafer, ülkenin sosyo ekonomik kalkınma planlarının yapılıp, kendine yeter bir ekonomi yaratmak gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun ve sivil toplum da böyle bir beklenti içerisinde olduğunu söyleyen Cafer Gürcafer, “Çünkü daha fazla bu ülkenin, bu kokuşmuşluğu kaldıracak gücü yoktur” dedi

Gürcafer, insanların umudunu kesmeden düzelmeye, iyileşmeye doğru adımlar atmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bu noktadan sonra yapılması gerekenin bu ülkeyi yeniden dizayn etmek için kolları sıvamak olduğunu kaydeden Cafer Gürcafer, şöyle konuştu: “Gerekirse haftalarca odaya kapanıp bütün yanlışlarımızı, yapmamız gerekenleri, doğrularımızı, eksiklerimizi yazalım. Bunu sırasıyla uygulayalım. Yasamaya, yürütmeye ve sivil toplumun organizasyonuna, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var ama doğru metodoloji ile de çalışmaya ihtiyacımız vardır. Sırf halkın karşısına çıkıp, ‘toplandık, bir araya geldik’ mesajları vermek için değil.”

Hükümet senaryolarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Cafer Gürcafer, istikrarsız bir hükümet modeli ile bir 5 yıl daha geçirmek istemediklerini, buna tahammüllerinin olmadığını kaydetti.

Cafer Gürcafer, iş dünyasının ve Ekonomik Örgütler Platformu’nun bunun takipçisi olacağını söyledi.

Devletin kendi içerisinde ciddi bir reforma ihtiyacı olduğunu söyleyen Gürcafer, “Bu kamu reformu değildir. Demode olmuş bir sistemimiz, tabularımız vardır. O tabular 1974’te konuldu, hala ellenmiyor. Çağdaş, verimliliğin ön planda olduğu ve devleti asli görevlerine döndürecek bir yapılanmaya gitmesi lazımdır” dedi.

Gürcafer, şöyle konuştu: “Devlet, ülkenin iyiye gitmesi, yaşam kalitesinin artması için kurallar koyar, sistemi kurar ve sistemin çalışıp çalışmadığını denetler. Cezalandırır, ödüllendirir. Bu sistem bütün dünyada vardır. Burada da kastım kamuya daha fazla istihdam yapılması değildir. Devlete külfet olmayacak, sistemin kendi içerisinde ödediği, sistem kuracak. Devlet olmanın ağırlığı ile 1000 kişiden oluşan denetleme ordusu olacak.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rahvancıoğlu: Kamuda Taşerona Son Verilmeli ve Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklanmalı31 Ocak 2022 Pazartesi 18:29
  • Çağ-Sen: Direnişimizi İleriye Taşımakta Kararlıyız31 Ocak 2022 Pazartesi 18:19
  • Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan Ve Başpınar’ da Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi31 Ocak 2022 Pazartesi 18:12
  • Rahvancıoğlu: Kamuda Taşerona Son Verilmeli ve Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklanmalı31 Ocak 2022 Pazartesi 17:39
  • Ülke genelinde son bir haftada toplam 6 yangın…31 Ocak 2022 Pazartesi 17:15
  • Kıbrıslı Türklerin Güneyde İstihdamları Artarak Devam Ediyor31 Ocak 2022 Pazartesi 17:08
  • Thalassaemia Derneği, derneğe katkılardan dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür plaketi takdim etti31 Ocak 2022 Pazartesi 16:41
  • Veteriner dairesi: “Taşkent yakınlarındaki tarlaya bırakılan büyükbaş hayvan kafaları Dikmen Belediyesi’nce imha edildi”31 Ocak 2022 Pazartesi 16:40
  • Akçın, narenciye hasadı için Suriyeli işçi getirilebilmesine yönelik hükümetin acilen karar alması gerektiğini belirtti31 Ocak 2022 Pazartesi 16:25
  • Hasipoğlu: CTP ile ikili koalisyon hükümeti kurulması sağlanabilir31 Ocak 2022 Pazartesi 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti