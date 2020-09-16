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Gürcafer, DAÜ'yü ziyaret etti

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Gürcafer, DAÜ'yü ziyaret etti
Gürcafer, DAÜ'yü ziyaret etti

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Söz konusu ziyaret, 16 Eylül 2020 Çarşamba günü, saat 09:30’da, Prof. Dr. Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Görüşmede DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

 

KTİMB Başkanı Gürcafer, Prof. Dr. Hocanın’a ve ekibine yeni görevinde başarılar diledi. Prof. Dr. Hocanın da KTİMB Başkanı Gürcafer’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Görüşmede DAÜ ile KTİMB arasında geleceğe yönelik yapılabilecek iş birliği konuları konuşuldu ve iş insanları ile üniversite arasındaki ilişkilerin, karşılıklı desteğin ve birlikteliğin önemine dikkat çekildi. Görüşme sonunda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.

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