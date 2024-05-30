Gürcafer: Devlet kendi emekçileri arasında ayırım yapamaz

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, asgari ücrete yapılan itirazın KTİMB ve işveren örgütlerinin ortak sesi olmadığını belirtti ve "popülizm yapmak isteyenler yüzünden bir kez daha işçi düşmanı ilan edilmeyi kabul etmeyiz dedi

“KAMUDA KADROLU ÇALIŞANINA BAŞKA, ONUN DIŞINDA KALANLARA BAŞKA UYGULAMA YAPILMASI DOĞRU DEĞİL”

Gürcafer, devletin kendi emekçileri arasında ayırım yapamayacağını kaydederek, kamuda kadrolu çalışanına başka, onun dışında kalan herkese sanki farklı koşullara sahiplermiş gibi başka uygulama yapmasının doğru olmadığını belirtti.

Cafer Gürcafer, kamu çalışanlarının hayat pahalılığını belirleyen bir mekanizma varken emekçilerin alacağı hayat pahalılığını belirleyecek olan başka bir komisyonun olmasının ve sanki farklı koşullarda yaşayan insanlarmış gibi değerlendirme yapmaya çalışmasının çağ dışı kalmış popülist bir yaklaşım olduğunu dile getirdi.

“EKONOMİNİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ÜCRET POLİTİKALARINI ÇALIŞAN GÜÇLÜ BİR ORGANA İHTİYACIMIZ VAR”

Devletin çalışan ücret politikasının ekonominin bütünü içerisinde değerlendirilmesi ve paydaş sivil toplum örgüt temsilcilerine ek olarak sürekliliği olan kadrolu uzmanların da olduğu bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade eden Gürcafer, reform gerekliliğine vurgu yaptı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “hayat pahalılığını belirleyen değil ekonominin bütünlüğü içerisinde ücret politikalarını çalışan güçlü bir organa ihtiyacımız var. Bu hususta reform yapmanın zamanı çoktan gelmiştir. Devlet bir an önce çağdışı kalmış bu yapıya son verip gerçek ihtiyaca cevap verecek düzenlemeyi yapmalıdır” dedi.