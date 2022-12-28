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Gürcafer: Gelişim Tavşan Mevzuat Çalışmaları Kaplumbağa Hızında. Bu Gidişle Duvara Toslarız

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Gürcafer: Gelişim Tavşan Mevzuat Çalışmaları Kaplumbağa Hızında. Bu Gidişle Duvara Toslarız
Gürcafer: Gelişim Tavşan Mevzuat Çalışmaları Kaplumbağa Hızında. Bu Gidişle Duvara Toslarız

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, devlet yetkililerinin bir an önce seçim havasından çıkıp ülke sorunlarının çözümüne yoğunlaşması gerektiğini kaydetti.

İskele bölgesinin ihtiyaç duyduğu alt yapı çalışmalarının acilen başlatılması gerekliliğine vurgu yapan Gürcafer, sektör olarak ihtiyaç duyulan kaynağı ortaya koymaya hazır olduklarını söyledi.

“Sorunu çözmek için önümüzdeki tek engel mevzuat eksikliğidir” açıklamasında bulunan Cafer Gürcafer’in açıklamaları aynen şöyle:

“Seçim bitti. Hayat bir an önce normale dönmeli. Sorunlar önümüzde dağ gibi yığılmış şekilde duruyor. İskele bölgesinin ihtiyaç duyduğu alt yapı çalışmaları acilen başlatılmalı. İhtiyacımız olan devletin endişe duyması ve mevzuata öncelik vermesidir. Sektör olarak ihtiyaç duyulan kaynağı ortaya koymaya hazırız. Yapılması gerekeni biliyoruz ve bir an önce yapmak istiyoruz. Sorunu çözmek için önümüzdeki tek engel mevzuat eksikliğidir. Ancak devletin mevzuat çalışmalarına verdiği önem şu an için yetersiz. Çok geriden geliyor. Gelişim tavşan mevzuat çalışmaları kaplumbağa hızında. Bu gidişle duvara toslarız.”

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