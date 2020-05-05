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Gürcafer: “Hâlâ soğuk savaş dönemindeki mevzuatlarla uğraşıyoruz”

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Şehir içlerindeki askeri birliklerin de ekonomi ve turizmin gelişmesini engelleyen yapısal bozuklukların arasında bulunduğunu belirten Gürcafer, “Hâlâ daha şehirlerin içerisinde askeri birliklerin ne işi var?
Gürcafer: “Hâlâ soğuk savaş dönemindeki mevzuatlarla uğraşıyoruz”

Şehir içlerindeki askeri birliklerin de ekonomi ve turizmin gelişmesini engelleyen yapısal bozuklukların arasında bulunduğunu belirten Gürcafer, “Hâlâ daha şehirlerin içerisinde askeri birliklerin ne işi var? Hâlâ soğuk savaş dönemindeki mevzuatlarla uğraşıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Koronavirüs salgınının ardından girilecek toparlanma döneminde tüm yapısal sorunlardan kurtulmamızı sağlayacak düzenlemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

Şehir içlerinde bulunan askeri birliklerin de ekonomi ve turizmin gelişmesini engelleyen yapısal bozuklukların arasında bulunduğunu belirten Gürcafer, “1974 yılının ardından 46 yıl geçti, hala daha şehirlerin içerisinde askeri birliklerin ne işi var? Hala soğuk savaş dönemindeki mevzuatlarla uğraşıyoruz” dedi.

Haber Kıbrıs’ta Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik sıkıntının inşaat sektörü ile daha kolay aşılabileceğini söyledi.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ AÇILDIK DEMEKLE AÇILACAK BİR SEKTÖR DEĞİL”

İnşaat sektörünün yetmişe yakın alt sektörü hareketlendirdiğini kaydeden Gürcafer, “inşaat sektörü açıldık demekle açılacak bir sektör değildir. Bu sektörü hareketlendirmek hükümet için bir hedef olmalıdır. Ama sektörün ihtiyaç duyduğu para, kredelendirme  enjeksiyonunu yaparak… Hükümet bunu yapmadığı sürece yarım kalan işler tamamlanacak ve sektör duracaktır” dedi.

Devletin inşaat sektörüne 2 milyar TL kaynak ayırması gerektiğini vurgulayan Gürcafer, bunun 1 milyar TL’sinin yapsat sektöründeki projelerin tamamlanmasına, 1 milyar TL’sinin ise  kullanılmasını ihtiyaçlar doğrultusunda Devletin açacağı ihalelerde kullanılması gerektiğini anlattı.

“YAPISAL BOZUKLUKLARIMIZDAN KURTULMAK İÇİN BİR FIRSAT...”

Dünyanın normalleşeceği tarihin bir sene sonra gibi göründüğünü belirten Gürcafer, bu bir senenin çok iyi planlanması gerektiğini altını çizdi.

Gürcafer, korona virüs salgını vesilesi ile önümüzdeki bir yılda tüm yapısal bozukluklarımızdan kurtulmak için köklü düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade ederek, şehir içlerinde bulunan askeri birliklerin de ekonomi ve turizmin gelişmesini engelleyen yapısal bozuklukların arasında bulunduğunu anlattı.

1974 yılının ardından 46 yıl geçtiğini belirten Gürcafer, “Hala daha şehirlerin içerisinde askeri birliklerin ne işi var?” diye sordu. Bu görüntü ile ekonomi ve turizmi canlandırmanın mümkün olmadığını kaydeden Gürcafer, satılacak bir konutun askeri birlikten 500 metre uzakta olması gerektiği kuralı olduğu bilgisini aktardı. Gürcafer, “Bana Girne’de bir yer gösterin ki askeri birlikten 500 metre uzaktadır” dedi.

Gürcafer şunları kaydetti:

“Gerek yurtdışındaki Kıbrıslı Türklerin askere alınması ile ilgili gerekse askeri birliklerin şehiriçi ve sahillerde konuşlanması ile ilgili çağdaş düzenlemeye gidilmediği sürece kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratamayız. Kafamızı kumdan çıkarıp gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hala soğuk savaş dönemindeki mevzuatlarla uğraşıyoruz ve bu mevzuatları değiştirecek siyasi irade ortaya koyamıyoruz”

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