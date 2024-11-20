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Gürcafer: Hükümet üretimi ve verimliliği ayakta tutacak çareleri üretmek zorundadır

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İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Sanayi Odası ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın düzenlediği eyleme destek belirterek, "Hükümet üretimi ve verimliliği ayakta tutacak çareleri üretmek zorundadır" vurgusunda bulundu.
Gürcafer: Hükümet üretimi ve verimliliği ayakta tutacak çareleri üretmek zorundadır

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO), “üretimde yaşanan sıkıntılara duyarsızlaştığı” gerekçesiyle hükümeti protesto için yaptığı eyleme Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) de destek belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, üretimin; var olabilmenin olmazsa olmazı olduğunu belirterek toplum olarak var olabilmenin yolunun yine toplum olarak üretebilmekten geçtiğini dile getirdi.

“Eğer toplum olarak var olma hedefinden söz ediyorsak bunun gereği; sanayicimize, esnafımıza, hayvancımıza, çiftçimize sahip çıkmaktır” diyen Cafer Gürcafer, hükümetin bu kesimlerin sesine kulak vermek zorunda olduğunu kaydetti. KTİMB Başkanı Gürcafer, “Hükümet, üretimi ve verimliliği ayakta tutacak çareleri üretmek zorundadır. Sanayi odamızın ve esnaf odamızın haklı eylemlerini destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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