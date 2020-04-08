Gürcafer, hükümetin bu kriz döneminde özel sektöre katkı yapma noktasında yetersiz kaldı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, hükümetin bu kriz döneminde özel sektöre katkı yapma noktasında yetersiz kaldığını kaydetti. Gürcafer, bu durumun birçok sektörde işyerlerinin açılması talebinin yükselmesine neden olduğunu belirterek, “Tüm toplumun sağlığını ilgilendiren bu husustaki karar siyasi değil bilimsel olmalıdır” dedi.

Gürcafer açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hükümet kriz döneminde özel sektöre katkı hususunda çaresizlik sergilemesi, yetersiz kalması nedeni ile birçok sektörde işyerlerinin açılması talepleri yükselmeye başladı.

Bu hususta karar siyasi değil bilimsel olmalıdır. Tüm toplumun sağlığını ilgilendiren bu hususta son söz ‘ahbap - çavuş’ ilişkilerinin değil, tüm dünyada olduğu gibi bilim insanlarının olmalıdır.

Sektörlerin açılması bilim insanlarının kararları doğrultusunda, bilimsel çalışmalar ve projelendirmeler neticesinde hükümetin onayı ile gerçekleşmelidir.”