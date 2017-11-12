Gürcafer: "İhale keşif bedelleri maliyetin altında kaldı”

Gürcafer, seçim havasına giren yetkililerin gerçek hayattan tamamen koptuğunu savunarak yükselen döviz karşısında ihale keşif bedellerinin maliyetin altında kaldığını, bu gidişatın ve umarsızlığın sürmesi halinde tüm işleri durduracaklarını açıkladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte olası döviz yükselişine karşı hem devleti hem de müteahhitleri koruma adına yapılan öneriler çerçevesinde alınmış bir Bakanlar Kurulu kararı bulunduğunu, ancak uygulanmadığını belirtti.

Bakanlar Kurulu kararı olmasına rağmen, malzeme temini için ne avans ne de ihzarat (imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi) ödeneği yapılmadığını kaydeden Gürcafer, sözleşmelere ise bu gibi durumlarda “fiyat farkı ödeneceği” yerine “hiçbir koşulda fiyat farkı ödenmeyeceği” ibaresi konduğunu anlattı.

“MÜDAHALE EDİLMEZSE YÜZ MİLYONLARCA LİRA KAYNAK TC’YE GERİ GİDECEK”

Bu olumsuzluğa bir an önce müdahale edilmemesi durumunda projeler için ayrılmış yüz milyonlarca liralık TC kaynağının kullanılmadan geri gideceğini kaydeden Gürcafer, yine “beceriksizlik” suçlamasıyla karşı karşıya kalınacağını ifade etti.

Gürcafer, açıklamasında, “Tüm uyarı ve önerilerimize rağmen herhangi bir adım atıldığını göremiyoruz. Herkes kulaklarını tıkamış durumda... Umarsızlık almış başını gitmekte, müteahhidin feryadına sırt çevrilmektedir. Bu gidişatın ve umarsızlığın devam etmesi halinde tüm işleri durduracağımızı kamuoyuna ve yetkililere duyurur, ilgilileri ivedi olarak önlem almaya çağırırız” ifadelerine yer verdi.