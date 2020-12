Gürcafer: “İmar planlarını ortadan kaldırmayı değil, yaygınlaştırmayı hedeflemeliyiz”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs TV’de katıldığı programda imar planına ilişkin gündemi değerlendirdi. Gürcafer, “İmar planlarını ortadan kaldırmayı değil, yaygınlaştırmayı hedeflememiz lazım” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs TV’de Sibel Kolçak’ın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem Özel’ programına konuk oldu.

“İMAR PLANINI SADECE YÜKSEK KAT, ALÇAK KAT OLARAK DÜŞÜNMEYİN”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, İmar Planı’nın son durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İmar Planını sadece yüksek kat alçak kat olarak düşünmeyin. Plan, o belde içerisindeki sosyal ve ekonomik yaşamın planlanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, “Bölgede hangi sektörlerin olacağı, bu sektörlerin yaşayabilmesi ve batmaması için, haksız rekabet olmaması için ne tür düzenlemeler yapılacağı ile ilgili çalışmaları da içerir. İmar planı da bunun ilk adımıdır. Dolayısıyla biz İmar Planlarını ortadan kaldırmayı değil, yaygınlaştırmayı ve bütün ülkenin planlamasının yapılmasını hedeflemeliyiz” dedi.

“İMAR PLANI GEÇ KALINMIŞ BİR PLANDIR”

Gürcafer, “İmar planı geç kalınmış bir plandır. Eğer bu plan 1980’lerde yapılmış olsaydı bu sıkıntılar olmayacaktı. Kalkınmanın olduğu süreçte İmar Planı yapılıyorsa elbette sıkıntılar çıkacaktır ama bu sıkıntılar ve sancılar bizi yıldırmamalıdır. Birbirimizi anlayarak doğru yolu ve çalışmaları yapmamız lazım.”

Gürcafer şöyle devam etti:

“UBP ve belli iş insanları tarafından belli yerlerin değişmesi konusunda itirazlar vardı. Değişiklik yapılsın, yapılmasın konusunda durma noktası yaşandı. Bu konuda en fazla eleştiri yapan da en fazla bilgisi olan da Başbakan Ersan Saner’dir ve mesleki temelde ortaya imtiyazlar koymuştur. Kendisi Başbakandır ve dolayısıyla bu konuda da daha hızlı neticeye varılacağını düşünmekteyim.”

“YAPIMINA BAŞLANMIŞ OLAN TÜM PROJELER YARIM KALMADI, DEVAM EDİYOR”

Servis konusunda zayıf olduğumuza dikkat çeken Gürcafer, “İnşaat sektörü 2007 yılında yaşadığı ekonomik krizde çok deneyimsizdi ve dik bir iniş yaşadı. Ama şu an inşaat sektörü geçmişteki gibi değil. Yapımına başlanmış olan tüm projeler yarım kalmadı ve yapımına devam ediliyor. Firmalarımız çok daha kurumsaldır artık ve çok daha disiplinlidir” dedi.

Gürcafer, “Şu anda tüm projelerin yapımına devam ediliyor. Elimizde yüklü bir stok oluştu. Bundan sonrası iyi pazarlama gerektirecektir. Ürün ve stokları heba etmeden paraya dönüştürmektir önemli olan. Bunu da bu yaz yapmayı planlıyoruz ve bunu başaracağız, bu konuda karamsar değilim” şeklinde konuştu.

“SALGIN SÜRECİNDE TARIMIN, GIDANIN VE ÜRETMENİN ÖNEMİNİ GÖRMÜŞ OLDUK”

“Bir karar verin, ya açın ya kapayın’ denilmesi de çok uygun değildir. Çünkü bu bir çeşit savaş halidir. Her an her gün karar değişikliğine gidilebilir. Bu bir sağlık problemidir ve önemlidir. O nedenle ben sürekli karar değişikliğine gidilmesini çok yanlış görmüyorum” ifadelerine yer veren Gürcafer şöyle devam etti:

“Bu travma bittikten sonra tüm insanlığın geleceğe bakış açısı farklılaşacak. Buna bağlı olarak da insanların ve dünyanın talepleri de değişecektir.

Üretim çok daha fazla önemsenecek, daha içe dönük bir yapı olacaktır diye düşünüyorum. Tarımın, gıdanın ve üretmenin ne kadar önemli olduğunu salgın döneminde görmüş olduk.”