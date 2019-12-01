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Gürcafer: "İnşaatın çökmesindeki sorumlulardan hesap sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın"

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Gürcafer: "İnşaatın çökmesindeki sorumlulardan hesap sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın"
Gürcafer: "İnşaatın çökmesindeki sorumlulardan hesap sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne'de yapımı devam eden okul binası inşaatında meydana gelen çökme konusunda yaptığı açıklamada, olayın meydana gelmesindeki zafiyetlerin sorgulanarak sorumlulardan hesap sorulacağını vurguladı.

Açıklama şöyle:

“Girne’de yapımı devam eden okul inşaatının çökmesiyle ilgili bir soruşturma komisyonu oluşturmak ve olayı tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşarak neticeye gitmek boynumuzun borcudur.

Mühendislik açısından değerlendirme, elbette ki mühendisler odamız tarafından yapılarak raporlanacaktır. Onların çıkaracakları rapor doğrultusunda da yapmamız gerekenler yapılacaktır.

Ancak yalnızca mühendislik açısından değil, iş sağlığı ve güvenliği ile yapı denetimi bakımından da sistemin yarattığı zafiyetler sorgulanarak, müteahhit firmamız da dahil, varsa tüm sorumlulardan hesap sorulması sürecini aşama aşama kamuoyuyla paylaşarak neticeye gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”

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