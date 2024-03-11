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Gürcafer: Karayolları Dairesi’nin adı var kendisi yok

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KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, devletin verimsizliğinin liyakata dayalı terfi, atama ve görevlendirmelerin yapılmamasından kaynaklandığını belirtti. Örnek olarak, Karayolları Dairesi'nde benzer bir verimsizliğin yaşandığını ifade etti
Gürcafer: Karayolları Dairesi’nin adı var kendisi yok

“Karayolları Dairesi yerlerde sürünüyor” yorumunu yapan Gürcafer, Bir zamanlar yolu sokağı için Karayolları Dairesi’ne koşan halk bugün artık kapısından bile geçmez oldu. Personel umudunu yitirmiş, bölünmüş, birbirine düşmüş durumda” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, basına yazılı açıklama yaparak şunları kaydetti:

“Liyakat kültürünü yok etmiş olmamızın bedelini çok ağır ödüyoruz. Devletteki verimlilik yerlerde sürünüyor. Liyakata göre terfi, atama, görevlendirme yapılmamış olmasının birikmiş sonucu olarak karşımızda duruyor. Bir zamanlar ülkenin bir ucundan öteki ucuna kadar tüm yolları ile ilgilenen, her köşesine hizmet götürebilme kabiliyeti olan Karayolları Dairemiz bugün yerlerde sürünüyor. Personel umudunu yitirmiş, bölünmüş, birbirine düşmüş durumda. Cevap açık. Liyakatın partizanlığa kurban edilmiş olmasının sonucu karşımızda duruyor. Bir zamanlar yolu sokağı için Karayolları Dairesi’ne koşan halk bugün artık kapısından bile geçmez oldu. Adı var ama aslında kendisi yok.

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