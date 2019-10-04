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Gürcafer: “Kayıtsız müteahhide de, sol direksiyon araca da müsade etmeyiz”

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, Birliğe ve İnşaat Encümeni’ne kaydı bulunmayan firmaların ihale işi aldıklarını ve yurtdışından “sol direksiyon” araçlar getirerek tehlike saçtıklarını ifade etti.
Gürcafer: “Kayıtsız müteahhide de, sol direksiyon araca da müsade etmeyiz”

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, ülkede müteahhitlik yapacak kişilerin 18/89 sayılı  Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’nın emrettiği şekilde yapmak zorunda olduğuna dikkat çekti.

Yasalara göre, müteahhitlik işini icra etmek isteyen, gerçek veya tüzel kişilerin, birliklerine kayıt yaptırarak İnşaat Encümeni’nden sınıf karnesini almış olma zorunluluğu bulunduğuna vurgu yapan Gürcafer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yasalarımız bu kadar açıkken, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından çıkılmış bir ihalenin, yabancı bir firma konsorsiyumuile  nebirliğimizde ne de İnşaat Encümeni’nde kaydı bulunmayan yerli bir firmaya verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Birliğimizin bu konuda, yasal çerçevede gerekli adımları atacağını vurgulamak isterim.”

Sözkonusu firmanın, işi yapabilmek amacıyla yurtdışından “sol direksiyon” iş araçları ve iş makineleri getirdiğini ileri süren Gürcafer şöyle devam etti:

 “Bu ülkede yüzlerce kamyon ve kamyoncu işsiz beklerken, yüzlerce iş Makinesi çürümeye yüz tutmuşken, birilerine dışarıdan geçici iş makinesi getirtme izni verilmesi akıl işi değildir. Konuyu ülkemizin trafik akışı açısından değerlendirirsek de ortaya yasadışılık haricinde ciddi tehlike teşkil eden bir durum çıkacaktır. Ülkemizde trafiğin sol şeritten aktığını ve ‘sağ direksiyon’ araç kullanılması gerektiğini de hatırlatmak isterim.Geçmişte sol direksiyonlu iş aracının neden olduğu ölümlü kaza benzeri faciaların tekrar yaşanmasına da müsaade etmeyeceğiz.”

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