Gürcafer: “Kıbrıslı Türk örgütler, Maraş sürecinin göbeğinde olacak”

Genç TV’de katıldıkları programda TOKİ’nin Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği Maraş ziyaretini ve Maraş’ta yapacaklarını açıkladıkları çalışmaları değerlendiren Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) temsilcileri, Maraş konusunda atılacak adımların ‘doğru temelde’ atılmasının önemine vurgu yaptı.

Programda konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, murat edilenin Maraş’ta ortaya çıkacak olan potansiyelden Kıbrıs Türkünün kalkınmasının sağlanması olduğunu ifade ederek, “Biz, Maraş ile ilgili planlamanın ve yapım sürecinin göbeğinde olacağız” dedi.

Gürcafer: “Heyecanla yapılmış açıklamalar olarak değerlendiriyorum”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2008 yılından beridir Maraş’ın açılarak ekonomik bir değere dönüşmesi gerektiğini savunduğunu hatırlatan Gürcafer, Maraş’ın ‘akıl yoluyla’ açılması gerektiğinin altını çizdi.

Gürcafer şöyle konuştu:

“Gördüğümüz kadarıyla eski sahiplerine verilmek suretiyle uluslararası hukuka ters düşmeden açılacağı bir model konuşuluyor.

İleride ağır bir bedel ödememek için siyasi bir hata yapmamaya çok dikkat etmek lazım ki gördüğüm kadarıyla da dikkat ediliyor.

Bu ülkenin mimarları, mühendisleri, müteahhitleri, taşeronları vardır. Bizim haberimiz olmadan TOKİ’nin Maraş ziyaretinde yapılan açıklamaları heyecanla yapılmış açıklamalar olarak değerlendiriyor, doğru ifade edilmediğini düşünüyorum.”

“Bizler dışlanarak bir girişimde bulunulacağını düşünmüyorum”

“Müteahhitler Birliği, Taşeronlar Birliği, Mimarlar Odası, Mühendis Odaları ve hatta Otelciler Birliği, Sanayi Odası ve Ticaret Odası Maraş ile ilgili çalışmaların göbeğinde olacak. Çünkü bu çalışmalar sosyal ve ekonomik olarak bizim geleceğimiz için çok önemli…

TOKİ burada müteahhitlik yapamaz, yapmaz da… Belki kaynak bakımından dahil olacaktır. Burada kimin hangi koşullarda müteahhitlik yapabileceği yasalarla belirlenmiştir.

Murat edilen de Maraş’ta ortaya çıkacak olan potansiyelden Kıbrıs Türkünün kalkınmasının sağlanmasıdır. Kıbrıs Türk müteahhidi ve ilgili diğer odaların dışlanarak bir girişimde bulunulacağını düşünmüyorum. Öyle bir niyet yoktur.

Maraş’ın açılmasının hem teknik hem de hukuki olarak projelendirilmesi gerekir ve bu yapılırken de bizleri veya Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası hukukta sıkıntıya sokacak bir modellendirme yapılacağını düşünmüyorum.

Ben spekülasyonlara çok fazla kulak vermem. Maraş işinin doğru temelde ilerleyeceğini düşünüyorum. Biz de TC yetkilileri ile görüşüyoruz, gelen mesajlar da bu yöndedir.

Bizler ekonomik örgütler platformu olarak Maraş ile ilgili planlamanın ve yapım sürecinin göbeğinde olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yapmış olduğumuz telekonferansta da bunları konuştuk.”

Çağıner: “EÖP olmazsa proje başarısız olacaktır”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Dimağ Çağıner, Maraş’ı açmanın tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

Maraş ile ilgili işin hukuk, yasa, insan hakları ve BM kararlarıyla ilgili kısmına hükümetlerin baktığını söyleyen Çağıner, “Biz siyasi boyutuyla ilgili yorum yapmayız” dedi.

Maraş’ı planlarken, pazarlama stratejisi ve ulaşım altyapısının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Çağıner, “Tek başına ‘biz açtık, herkes gelecek’ diye beklersek, Maraş ölü doğmuş bir çocuk olur” dedi.

Maraş açılımıyla ilgili atılan adımlarda Ekonomik Örgütler Platformunun olması gerektiğini söyleyen Çağıner, “Aksi takdirde proje başarısız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Avunduk: “Maraş’ın kapalı olması büyük bir ekonomik kayıp”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, Maraş’ın kapalı olmasının büyük bir ekonomik kayıp olduğu değerlendirmesinde bulunarak, işin siyasi boyutunu siyasilerin çözeceğini söyledi.

Avunduk, “Biz orayı yeniden yapılandırırsak, 5-10 yıl içerisinde ülke ekonomisinin ciddi anlamda büyümeye geçeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Deniz: “TOKİ’nin orayı yapılandıracağı yönündeki açıklamayı heyecana bağlıyorum”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz de Maraş’ın açılmasının Kıbrıs Türk iş dünyası için kazanım olacağını söyledi.

Maraş’taki mülk sahiplerinin malını Tazmin Komisyonu’na satmak istemesi halinde alıcıların hazır olduğunu kaydeden Deniz, “TOKİ’nin orayı yapılandıracağı yönündeki açıklamayı heyecana bağlıyorum” dedi.