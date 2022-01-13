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Gürcafer, Küçük ve Denktaş'ın vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Gürcafer, Küçük ve Denktaş'ın vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Gürcafer, “Yaşamını Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adayan toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün vefatının 38’inci ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10’uncu yıl dönümünde kendilerini saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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